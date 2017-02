Bräunlingen Was für ein Schauspiel: Fliegendes Klassenzimmer in Bräunlingen

Was für ein Schauspiel: Fliegendes Klassenzimmer in Bräunlingen

Narren lassen bei der Schauspielfasnet das Klassenzimmer fliegen. Ein geniales Programm begeistert die Zuschauer in der Bräunlinger Stadthalle.

Viele närrisch gut gelaunte Besucher erlebten gestern bei Topwetter erneut eine begeisternde Schauspielfasnet in der Stadthalle. Nach dem Umzug der historischen, närrischen Gruppen durch die Innenstadt lautete das Motto „Das fliegende Klassenzimmer“. Dass dabei etliche Bräunlinger Begebenheiten persifliert wurden, bis hin zur Beschallungsproblematik in der Stadhalle, war selbstverständlich.

Der Lehrer wollte, nach der Aufforderung durch die Schüler, seinen Unterricht interessanter machen und ging mit dem Flugzeug „Dolori-017 – Hexebuck“ und mit einer Kiste „Löwenbier mit Schaumefekt“, auf eine große Flugländerreise nach Österreich, Spanien, Frankreich in den Orient und am Ende sogar bis in den Himmel. An der Tafel stand „Lerer sint dof“ was zeigte, dass die Jugendlichen guten, interessanten und informativen Unterricht notwendig hatten, den sie auch erhielten.

Die Schüler staunten nicht schlecht, als plötzlich das österreichische Kaiserpaar Sissi und Franz zu Besuch kamen und den „Tempel des kleinen Mannes“ vorstellten. Das Schülerflugzeug bei Düsenlärm, mit seinem etwas kritischen Piloten, flog weiter und landete in Paris. Dort übernahm der Bräunlinger Hausmeister die Führung und schleppte alle Schüler nach dem Künstlerbesuch, in das „Mol en Ruusch“, wo sie einen Can-Can-Tanz zu sehen und sogar Bräunlinger Bürgermeisterkandidaten vorgestellt bekamen. Weiter ging die närrische Reise nach Spanien ins Land der Stierkämpfer. Ein Torero und vier Matadores kämpften gegen den Stier, doch kurz vor dem Todesstoß fiel er um und musste mit einer Trage aus der Arena getragen werden.

Ein Riesenharem hatte Aladin mit seiner Wunderlampe bei seiner „orientalischen Nacht“ mit dabei, auch Tänzerinnen die etliche orientalische Tänze in Superkostümen vortrugen.

Engelpaare schwebten über die Bühne und die Schüler wussten, dass sie sich in den Himmel verflogen hatten, doch der „Chor der Engel“ entschädigte für den Falschflug. Zurück im Bräunlinger Flugplatz mit Tower, boten die Traumtänzerinnen, auch zusammen mit dem Narrensamen, einen sehr ausgefeilten, rhythmischen Tanz mit ständig wechselnden Bewegungsvarianten auf flotte Musik zum Abschluss der Klassenflugfahrt.

Nach dem mit viel Lob gedachten „Fliegenden Klassenzimmer“ zogen die historischen Gruppen, angeführt von den Trommlern, in die Stadthalle ein, bevor sich das weitere närrische Geschehen in Bräunlingen auf die Lokale und Gasthäuser konzentrierte.

Seit über 100 Jahren gibt es die Schauspielfasnet als Volksschauspiel am Fasnet­montag. Viele historische Themen, darunter Napoleon, Columbus und Münchhausen, wurden bislang närrisch dargestellt. Über 250 Mitwirkende sind mit dabei, die die zahlreichen Kostüme aus der Narrenzunft Kleiderkammer benutzen.Bildergalerien: www.suedkurier.de