Donaueschingen Wandermarathonzum Jubiläum

Es ist die größte Veranstaltung, die Bräunlingen einmal im Jahr bis weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt macht: der Schwarzwald Marathon mit seiner Naturstrecke, der in diesem Jahr mit dem 50. Umlauf ein Jubiläum feiert.

Lange überlegte sich die Stadt Bräunlingen mit dem ausrichtenden Verein, der LSG Schwarzwald Marathon, was sie als Gemeinde zum großen Marathonjubiläum beitragen könnte. Und spontan kam die Idee, wenige Tage vor dem Laufspektakel einen Wandermarathon zu organisieren. "Nicht zuletzt, um auch den ein oder anderen Wanderer dann beim Marathon wieder als Zuschauer an der Strecke zu treffen", sagt der zweite Vorsitzende der LSG Schwarzwald Marathon Hans Peter Futter beim Pressetermin. Und dadurch bekommen nun alle wanderbegeisterten die einmalige Gelegenheit, die Strecke – einmal den Halbmarathon oder den Ganzmarathon – am 3. Oktober zu absolvieren.

Die Stadt Bräunlingen veranstaltet in Kooperation mit dem Schwarzwaldverein Donaueschingen und der LSG Schwarzwald-Marathon den ersten "Wandermarathon". Getreu dem Motto "Dem Marathon entgegen" besteht die Möglichkeit individuell auf der originalen und ganzjährig ausgeschilderten 42 Kilometer langen Schwarzwald-Marathon Strecke zu wandern oder mit Wanderführer des Schwarzwaldvereins Donaueschingen in abwechslungsreicher Landschaft die Halbdistanz in Angriff zu nehmen.

Start und Ziel ist in der Schulstraße 6 bei der Sporthalle, auf der Halbmarathonstrecke sind mit Sofie Lautemann und Thomas Samland zwei erfahrene Wanderführer mit an Bord. Auf der Ganzmarathonstrecke ist individuelles Wandern angesagt. Los geht es um 8 Uhr (9 Uhr für die geführte Halbmarathondistanz). Obwohl keine Zeitmessung stattfindet, ist "Zielschluss" um 18 Uhr. "Es ist kein Wettbewerb, es geht also nicht um die schnellste Zeit sondern um den Spaß am Wandern", betont Maren Ott vom Amt für Tourismus. Für die 21 Kilometer muss man eine reine Wanderzeit von fünf bis sechs Stunden kalkulieren. Einzige Verpflegungsstation ist bei Kilometer 13 auf der Halb- und zudem bei Kilometer 34 auf der Ganzmarathondistanz am Strandcafe in Unterbränd. Hier freut sich Volker Uhlmann dann auf die Wanderer, die mit Müsliriegeln, Bananen und isotonischen Getränken versorgt werden. Anmelden kann man sich ab sofort unter www.schwarzwald-wandermarathon.de.