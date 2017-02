Bräunlingen Waldhausen-Unterbränd: Landwirte wählen Bürer und Goike an die Spitze

Mit Werner Bürer und Thomas Goike hat der Ortsverein Waldhausen-Unterbränd des Badischen landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV) wieder eine feste Spitze. Beide wurden in der Hauptversammlung im Gasthaus "Blume" einstimmig gewählt.

Werner Bürer, der aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, hatte das Amt des Vorsitzenden vor zwei Jahren von Franz Wierich übernommen. Der leitete die Geschicke des Ortsvereins 29 Jahre lang. Thomas Goike war kommissarisch in das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden nachgerückt und wurde nun von der Versammlung offiziell bestätigt.

17 Mitglieder hat der Ortsverein, davon drei noch aktive Landwirte in Unterbränd und acht in Waldhausen. Milchwirtschaft betreiben nur noch drei Landwirte in Waldhausen. Aktuell steht wieder die Bearbeitung der Agrardiesel-Anträge an. Land- und Forstwirte können hier eine Rückvergütung von 21,48 Cent pro Liter Kraftstoff für das vergangene Wirtschaftsjahr einfordern. Auch hier gibt der BLHV Hilfestellung.

Rede und Antwort standen Oliver Maier, Geschäftsführer der Bezirksgeschäftstelle Donaueschingen des BLHV und der Kreisverbandsvorsitzende Karl-Heinz Bäurer. Der BLHV ist die Interessenvertretung der Landwirte bei den Behörden egal, ob auf Europa-, Bundes- oder Landesebene.

Ziel ist es auch, bei der Entwicklung der ländlichen Räume mitzuwirken und den Verbraucher für die Landwirtschaft und deren Belange zu sensibilisieren. Dabei setzt sich der Verband für zukunftsträchtige Rahmenbedingungen für bäuerliche Familien im Haupt- und Nebenerwerb ein.

Der Verband hat sieben Geschäftsstellen, 17 Kreisverbände und mehr als 500 Ortsvereine. Die Anliegen der Mitglieder werden an der Basis gesammelt und an die Verbandsspitze weitergetragen. Zu den Aufgaben gehören die Alterskasse, Kontakt mit der Berufsgenossenschaft, die Abwicklung von Unfällen, Steuern, Betriebsübergaben, Erbschaftsangelegenheiten, Betriebsübergaben, Nachbarschaftsstreitigkeiten, Probleme mit Behörden oder Hilfestellung bei Behördengängen, Entschädigungen, Verpachtungen und vieles mehr.