Bräunlingen Vorsitzender muss drei Ämter übernehmen

Vorstand der Naturfreunde Bräunlingen bleibt unverändert. Gymnastikgruppe vor Auflösung

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bräunlingen (wjm) Einstimmig wiedergewählt wurden in der Jahresversammlung der Naturfreunde der zweite Vorsitzende Christoph Hall, Kassiererin Janine Jentzsch, Vereinsheimverwalterin Monika Konze, Beisitzerin Veronika Benz und die Kassenprüfer Roland Benz und Patric Scherzinger. Die Wahl der Jugendgruppe von Robert Konze und Stefan Frey zu Jugendleitern wurde von der Versammlung bestätigt.

Geehrt für langjährige Mitgliedschaft wurden für zehn Jahre Gloria Marcelino und Alina Lacher, 25 Jahre Reinhard Mosch, 40 Jahre Georg Meder und Dieter Ragg und 60 Jahre Martha Butkus.

Der Vorsitzende Ralf Konze bedauerte bei seinem Jahresbericht, dass es immer noch nicht gelungen ist, die vakanten Ämter des Schriftführers und Wanderleiters neu zu besetzen und er diese Aufgaben selbst übernehmen musste. An Aktionen im vergangenen Jahr sind die Ausrichtung des ersten Vernetzungstreffens der Naturfreunde Südbaden, die Säuberung der Landschaft mit der alljährlichen "Waldputzete", Seniorennachmittage, 14 Wanderungen mit 186 Teilnehmern und monatlichen Seniorenwanderungen und der Jahresabschluss mit Ehrung der eifrigsten Wanderteilnehmer hervorzuheben.

Kassiererin Janine Jentzsch berichtete von soliden Finanzen. Allerdings reichen die Mitgliedsbeiträge der 97 Mitglieder nicht aus, da der größte Teil an übergeordnete Stellen abgeführt werden muss. So ist man gezwungen, durch eigene Aktionen, hautsächlich Bewirtung bei der Kilbig und im Vereinsheim, zusätzliche Einnahmen zu erwirtschaften. Vereinsheimsverwalterin Monika Konze konnte mit ihrem Team an 46 Tagen 775 Gäste bewirten.

Die Gymnastikgruppe traf sich an 75 Abenden zu Sport und zusätzlichen geselligen Treffen. Da das Durchschnittsalter der Mitglieder 75 Jahre beträgt, viele gesundheitlich angeschlagen sind und die Gruppe immer kleiner wird, gab der Leiter Wilfried Weiss bekannt, dass man sie voraussichtlich nach 25 Jahren auflösen wird.

Von zahlreichen Aktivitäten der Fotogruppe berichtete Claudia Hübsch und gab einen Ausblick auf geplante Veranstaltungen, darunter einem Foto-Workshop für Kinder beim Ferienprogramm und eine Fotoausstellung im Vereinshaus.

Eine Reihe von Freizeitveranstaltungen hat die Jugendgruppe absolviert, sich an der Waldputzete beteiligt und einen Seniorennachmittag gestaltet.

Zum Schluss appellierte der Vorsitzende, sich Gedanken zu machen, wer das Amt des Schriftführers oder Wanderleiters übernehmen könne. Zwar sei der Verein sein Leben, aber die Belastung durch mehrere Ämter werde einfach zu groß.