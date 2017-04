Bräunlingen Vorsitzender des Gesangvereins kündigt Rücktritt an

Vorsitzender des Gesangvereins kündigt Rücktritt an

Herbert Schorp vom Liederkranz Döggingen tritt zur letzten Amtszeit an. Sänger vor schwieriger Suche nach einem Nachfolger

Döggingen (mi) Auch nach 26 Jahren als Vorsitzender des Männergesangvereins Liederkranz Dögginen fand sich in der Hauptversammlung keine Ablösung für Herbert Schorp. "Doch eines ist sicher, das ist endgültig meine letzte Periode", kündigte er unmissverständlich seine letzte dreijährige Amtszeit an. Als Beisitzer wurde Ralf Hildebrandt einstimmig bestätigt.

Die Chemie zwischen Chor und der Dirigentin Yanica Hristova stimmt. "Die bisherigen zwei Jahre der Zusammenarbeit machten Freude und sind ein Geschenk für mich", zeigte sich die Dirigentin recht zufrieden. Doch nicht alle Mitglieder wollten diese "Euphorie" teilen , denn im Laufe der Diskussion wurden der teils dürftige Probenbesuch und die fehlende Begeisterung kritisiert.

Wie ein roter Faden zieht sich seit Jahren die schwierige Suche nach neuen Mitgliedern hin. Einmal mehr erging der Appell an alle Sänger, in den Bemühungen um Nachwuchs nicht nachzulassen. Die Berichte der Schriftführerin Lena Meyner und des Rechners Norbert Hettich belegten ein rühriges Vereinsleben mit einigen Auftritten, Wanderungen und Festaktivitäten.

Ein total verregnetes Hoffest trübte etwas die finanzielle Bilanz, die zwar ein Defizit aufwies, das aber aus den Rücklagen aufgefangen werden konnte. Auch im neuen Vereinsjahr stehen mit der Neuauflage des Hoffestes beim Café Schorp, dem Brunnenfest und eventuell einem Adventskonzert einiges an Arbeit an. Hans Wehinger mahnte denn auch, die wenigen Mitglieder arbeitsmäßig nicht zu überfordern und dem gesanglichen Bereich mehr Raum einzuräumen.

Nach längerer Diskussion entschied man sich gegen ein Weihnachtskonzert in der Gauchachhalle zu Gunsten eines Adventskonzerts in der Kirche, wofür weniger Aufwand und mehr Publikumsinteresse sprechen würden. Offen blieb, wie sich der Gesangverein am bevorstehenden Narrentreffen im kommenden Jahr beteiligt. Außer beim Bericht über die Vereinsfinanzen stand Norbert Hettich noch einmal im Mittelpunkt der Versammlung, als der alte und neue Vorsitzende Herbert Schorp ihn für 25-jährige aktive Mitgliedschaft auszeichnete. Seit 20 Jahren singt Ralf Hildebrandt im Männergesangverein. Auf zehn Sängerjahre kann Hans-Peter Wehinger zurückblicken.