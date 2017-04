Bräunlingen Unterbränder Radsportler freuen sich auf den neuen Bikepark

Im abgelaufenen Jahr hat der RSV Unterbränd wichtige Weichen für die Zukunft gestellt. Dieses Jahr soll mächtig gearbeitet werden

Mit den Worten "Es gibt heute nichts zu beschließen", eröffnete der RSV-Vorsitzender Rainer Wider die diesjährige Generalversammlung. Umso ereignisreicher war das abgelaufene Jahr. Während sich die Biker-Gruppen über Zulauf freuten, wurden hinter den Kulissen wichtige Weichen für die Zukunft gestellt, besonders auch für den geplanten Bikepark an der Grillhütte.

Unzählige Termine beschäftigten Wider – nicht nur bei der Stadt, auch bei Kreisämtern – bis im Oktober die offizielle Genehmigung erteilt wurde. Nach zwei Aktionen mit Aufräumarbeiten im Vorfeld kann nun dieses Jahr mit großen Arbeitseinsätzen gestartet werden. Der Fortschritt der Arbeiten soll auf einer neuen Homepage dokumentiert werden, die derzeit entsteht. Zweiter Punkt ist der Neubau des Gemeindehauses, in den der Radsportverein ebenfalls involviert ist. Insgesamt 18 260 Kilometer legten alle Gruppen mit insgesamt 75 Teilnehmern in 67 Ausfahrten zurück. Durch die Splittung der Männer in drei Gruppen seien viele wieder eingestiegen, freut sich Wider. In 26 Ausfahrten mit durchschnittlich zwölf Teilnehmern legten Lutz Rademacher 882, Bernfried Hilpert 698 und Marcel Golec 687 Kilometer zurück. Babette Mantel (399), Heike Azevedo (380) und Anita Hepting (363) legten die größten Strecken in 20 Ausfahrten der Frauen zurück.

"Wie kommen wir an die Kinder ran?", fragt sich Jugendleiter Marcel Golec. Während die Anzahl beim Alternativprogramm im Winter groß ist, nahmen an den 17 Ausfahrten nur noch durchschnittlich vier Kinder und Jugendliche teil. Im kommenden Jahr wird ihn Michelle Ketterer unterstützen. Kontrovers diskutiert werden derzeit die Jahresbeiträge, die mit acht Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder sehr gering sind. "Wir brauchen mehr Handlungspielraum", sagt Wider, der mit künftig höheren Hallennutzungsgebühren rechnet.