Bräunlingen Unbekannter Mann bedrängt Frau an aufgestellten Abfallcontainern

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag wurde in Bräunlingen eine 46-Jährige bedrängt. Die Außenbeleuchtung eines Nachbarhauses schlug den Unbekannten allerdings in die Flucht.

In der Nacht von Ostersonntag auf Ostermontag, etwa gegen Mitternacht, hat ein unbekannter Mann eine 46-jährige Frau im Bereich von aufgestellten Abfallcontainern zu Beginn der Habsburgerstraße bedrängt und ist dann unerkannt zu Fuß in Richtung Dögginger Straße beziehungsweise in Richtung Döggingen geflüchtet.

Die Frau wollte laut Polizei kurz vor Mitternacht noch ihren Hausmüll leeren und begab sich zu Fuß zu aufgestellten Sammelcontainern im Wendebereich zu Beginn der Habsburgerstraße. Als die 46-Jährige gerade ihren Mülleimer in einem der Container entleerte, sei plötzlich eine männliche Person ohne ein Wort zu sagen von hinten dicht an die Frau herangetreten und habe sie von hinten festgehalten. Just in diesem Moment sei die Außenbeleuchtung eines angrenzenden Wohnhauses angegangen. Der fremde Mann habe sofort von der Frau abgelassen und sei zu Fuß über die Habsburgerstraße in Richtung Dögginger Straße gepflüchtet.

Aufgrund der zur Tatzeit herrschenden Dunkelheit habe die 46-Jährige bei der erst am Montagabend erfolgten polizeilichen Anzeigenerstattung keine nähere Beschreibung zu dem Mann abgeben können. Lediglich ein deutlicher Bauchansatz war der Frau aufgefallen. Es ist auch nicht geklärt, ob der Unbekannte nur zu Fuß oder auch mit einem Fahrrad oder ähnlichem Fahrzeug unterwegs war beziehungsweise geflüchtet ist.

Auch zur Motivlage des Unbekannten liegen derzeit keine weiteren Erkenntnisse vor. Nun sucht die Polizei Anwohner, Hinweisgeber oder Zeugen, die zu dem Vorfall oder zu dem unbekannten Mann Angaben machen können.

Wer gegen Mitternacht zwischen den Osterfeiertagen verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Wendebereichs zu Beginn der Habsburger Straße oder Richtung Dögginger Straße gemacht oder dort eine männliche Person zu Fuß, mit einem Fahrrad oder sonst mit einem Fahrzeug gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Villingen unter der Nummer 07721/6010 oder auch mit dem Polizeirevier Donaueschingen unter 0771/837830 in Verbindung zu setzen.