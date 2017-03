Bräunlingen TuS-Jugend wird weiter von Hannah Hummel geführt

Die TuS-Jugendversammlung wählt Hannah Hummel erneut an die Spitze. Ziel ist die erneute Teilnahme am Ferienprogramm.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auch für die kommenden zwei Jahre steht Hannah Hummel als Vorsitzende an der Spitze des Jugendvorstandes beim Turn- und Sportverein. Im Rahmen der gut besuchten Jugendversammlung im Foyer der Sporthalle wurde sie einstimmig in ihrem Amt bestätigt, wie ebenfalls auch ihre Stellvertreterin Melanie Walter.

Beim Rückblick der Vorsitzenden auf die Jahre 2015 und 2016 ragten der Programmpunkt "Spielstraße" beim Kinderferienprogramm (KFP) der Stadt und der Kilbigstand, bei dem die Jugendlichen verschiedene Smoothies verkauften, heraus, was damals großen Anklang bei den Kilbigbesuchern fand.

Eventuell soll der Stand auch beim Marathonlauf Fruchtsäfte anbieten. Beim Spieleparcours des KFP mussten die Kinder etliche Aufgaben lösen. So mussten sich mehrere Gegenstände gemerkt sowie mit Wasser gefüllte Ballons transportiert werden. Neben dem Seilspringen stand auch ein "Elefantenrennen" auf dem Spieleprogramm. Zwischendurch gab es Erfrischungen und kleine Stärkungen.

Dass bei den über 40 Teilnehmern der Spaß sowie die Freude an der Bewegung und weniger das Ergebnis im Mittelpunkt stand, war den Kindern bei ihrem Lauf durch die Spielstationen anzusehen, berichtete Hannah Hummel. Zusätzlich wurde noch eine Übernachtung in der Sporthalle organisiert.

Die Kasse des Jugendvorstandes hatte eine gute Bilanz aufzuweisen. Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Vorsitzende: Hannah Hummel; Stellvertreterin: Melanie Walter; Kassiererin: Natalie Hofacker; Schriftführerin: Eva Maria Dold; Beisitzer: Rosalie Kuster, Sophia Müller, Vera Moosmann, Laura Müller, Alina Hickl, Hanna Weishaar, Hanna Zandona, Magdalena Dold, Lorena Hickl und Lena Scheu.

Eines der Ziele für 2017 ist eine erneute Teilnahme am städtischen Kinderferienprogramm. TuS-Vorsitzender Manfred Martin lobte in einigen Worten die Aktivitäten, die vom TuS Jugendvorstand ausgegangen waren, und erinnerte daran, dass die meisten der Mitglieder noch in ihren TuS-Sportgruppen und als Kampfrichter und Übungsleiter aktiv sind.