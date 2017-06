Bräunlingen Trotz weniger Parkplätze: Ausschuss genehmigt Bauvorhaben

Im Ausschuss Bauen, Umwelt, Sanierung (BUS) wurden Bauvorhaben diskutiert. Die Mitglieder des Gremiums beschäftigt vor allem die Frage ausreichender Parkplätze.

In der unteren Waldstraße war ein Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten beantragt. Von mehreren Fraktionen wurde die Frage nach den Stellplätzen gestellt, denn nur acht Parkplätze sahen mehrere Bürgervertreter als zu gering an und befürchteten Parkprobleme. Für die Kinderspielfläche wurden 25 Quadratmeter ausgelegt. Fahrradständer kommen in das Gebäude.

"Im Sinne der von der kommunalen Gemeindepolitik unterstützen Nachverdichtung im Kernstadtbereich halten wir den Bau für genehmigungsfähig", meinte Bürgermeister Jürgen Guse, nachdem einige Änderungen an der ursprünglichen Planung vorgenommen wurden. Dazu gehören eine niederere Firsthöhe und eine etwas kleinerer Baufläche. Der Ausschuss stimmte dem Bauvorhaben vorbehaltlich nachbarschaftlicher Bedenken und eventueller Vorgaben des Landratsamtes zu.

An der Gumppstraße beim Spitalplatz soll ein Wohnhaus mit früherer gewerblicher Nutzung auf fünf Wohneinheiten erweitert werden. Erneut wurde nach genügend Stellplätzen gefragt; vor allem die Sichtverhältnisse an der Zufahrt könnten problematisch sein. Eine Stellungnahme des Landratsamtes wird eingeholt. Es müsse auch auf die dortige Gehwegsituation geachtet werden, sagte Lorenz Neininger.

Da der "Girenhof" in Waldhausen als nicht privilegiert für Bauten im Außenbereich eingestuft wurde, ist der Bau von drei übersichtlichen Ferienhäusern nicht einfach. Bürgermeister Jürgen Guse lobte das Engagement der Betreiberfamilie. Die habe aus dem Girenhof ein Schmuckstück gemacht. Auch die geplanten Ferienhäuser würden sich gut in die Landschaft einpassen und mit zur Attraktivitätssteigerung des Pferdehofes beitragen, der Mitglied des Naturparks Schwarzwald ist.

Sollte das von allen Seiten gelobte Vorhaben aus baurechtlichen Gründen nicht genehmigt werden, dann könnte ein Vorhaben- und Erschließungsplan, das auch vom Ortschaftsrat unterstütze Bauvorhaben im Blockhausstil, möglich machen. Jürgen Guse sah keine negativen optischen Auswirkungen.