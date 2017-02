Bräunlingen Trotz Abriss: Köhlerzunft ist bereit für die Fasnet

Ausnahmezustand zur Fasnet bei der Köhlerzunft: Ihnen fehlt das Gemeindehaus in Unterbränd, das im Herbst 2016 abgerissen wurde.

"Die wichtigste Nachricht ist erst einmal, dass die Fasnet trotzdem stattfindet", sagt Narrenvater Wolfgang Weber.

Los geht es mit der Köhlergaudi am 17. Februar. Vorab um 17.30 Uhr wird der Narrenbaum am Dorfmittelpunkt aufgestellt. Um 19 Uhr gibt es einen kleinen Fasnetumzug, der in der Henkelhalle endet. Dort steigt dann die Köhlergaudi, bei der befreundete Zünfte den Abend mit Tänzen und Musik mitgestalten. Vor der Halle kommt dann erstmals ein Zelt für die Bar in Einsatz.

Der schmutzige Dunschtig beginnt mit dem Absetzen des Ortsvorstehers um 8.30 Uhr mit anschließendem Narrentreiben durch den Ort. Der bunte Abend findet im Hotel Sternen-Post statt. Die einzelnen Gruppen sind in Ausweichquartieren schon eifrig am Proben, um wieder einen rundum gelungen Abend zu präsentieren.

Am Dienstag gestaltet die Narrenjugend im Hotel Sternen-Post einen Fasnachtsmittag. Zum Hemdglonkerumzug treffen sich alle um 19 Uhr am Dorfmittelpunkt, um mit Getöse durch den Ort zu ziehen. Im Strandcafé klingt die Fasnacht mit dem Kehrausball aus.