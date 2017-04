Bräunlingen Trio wird künftig Bräunlinger Angelverein führen

Neues Konzept beim Angelsportverein Bräunlingen: Künftig wird eine Troika dem Verein vorstehen. Dafür wird extra die Satzung geändert.

Neue Wege geht der ASV Bräunlingen: In diesem Jahr standen Neuwahlen der kompletten Vorstandschaft an. Um die Last auf mehrere Schultern zu verteilen, wurde nach längerer Diskussion beschlossen, den Verein in Zukunft mit einem Dreiergestirn zu leiten. Dafür ist eine Satzungsänderung erforderlich, die jetzt ausgearbeitet wird. Bei den Wahlen wurden dann Christina Rademacher, Andreas Reichstein und Rainer Haug als Vorsitzende gewählt. Ihnen werden einzelnen Arbeitsgebiete zugewiesen. Als Gewässerwart wurde Matthias Tröndle bestätigt. Neuer Schriftführer wurde Mario Rosenkranz, neuer Kassier Johannes Wintermantel. Frank Schulz wurde als Jugendwart und Jürgen Zirlewagen, Heiko Hermann, Steve Tesic und Georg Ketterer als Beisitzer gewählt.

Seinen letzten Bericht hielt Horst Kienzler, der zwölf Jahre den Verein geführt hatte, "mit komischem Gefühl". Die Schwerpunkte seiner Amtszeit waren die Pflege der Breg und die Kilbig. Besonders die Kilbig lag ihm immer am Herzen, da es die Haupteinnahmequelle des Vereins ist. Momentan decken die Beiträge die Pacht und den Unterhalt des ASV-Heims knapp ab. Höhepunkt waren das Fest zum fünfzigjährigen Jub iläum und die Neupachtung der Bräunlinger Gewässer für weitere zwölf Jahre. Kienzler stellte heraus, dass der ASV im Gemeinderat lobend erwähnt wurde, weil er sich für die Sauberkeit der Gewässer einsetzt und sich bei der Kilbig präsentiert. Zum Abschluss bedankte sich der scheidende Vorsitzende bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.

Gewässerwart Matthias Tröndle gab einen Abriss über die Arbeitseinsätze und legte die Fangstatistik vor: Im Kirnbergsee wurden zehn Hechte, 36 Zander, 25 Karpfen, 35 Barsche und ein Aal gefangen. In der Breg 38 Bachforellen, 21 Regenbogenforellen, 17 Äschen, 36 Döbel und zwei Aale. Bei der Gewässergütebestimmung zeigte sich, dass in den Gewässern eine hohe Artenvielfalt bei geringer Belastung besteht. Jungfischer Simon Wider wurde als Vollmitglied aufgenommen. Angeregt wurden eine Gewässerbegehung und einheitliche T-Shirts.