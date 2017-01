Bräunlingen Tourismus entwickelt sich ausgesprochen positiv

Übernachtungen steigen um gut 23 Prozent, Zahl der Gäste um fünf Prozent

Bräunlingen (dm) Der positive Trend bei den Tourismuszahlen hielt auch 2016 weiter an, denn die Übernachtungen konnten um 23,6 Prozent von 39 167 auf 48 435 gesteigert werden. Insgesamt wurden die reinen Ankünfte um 5,7 Prozent auf 10 014 und die nach Bräunlingen kommenden Personen um 5,0 Prozent, auf nun 10 165 Gäste verbessert. Bei den Übernachtungen müsse berücksichtigt werden, dass auch eine Neuberechnung der Dauercamper mit zu der sehr hohen Zahl von 48 435 geführt hat.

Darauf wies Anna Herdner vom Tourismusamt bei ihrer grundsätzlich sehr positiven Bilanz 2016 für die Gesamtstadt, beim Tourismustreff auf dem Rathaus hin. Die meisten Gäste kommen erwartungsgemäß aus Deutschland (23 288) vor den Schweizern (2975) und den Gästen aus den Niederlanden mit 1342 Personen.

Erstaunlich sei die Zahl der israelischen Gäste (670), so Herdner. Wie erwartet waren die Gäste aus Baden-Württemberg mit 7408 Übernachtungen vor Nordrhein-Westfalen und Hessen an der Spitze. Die höchsten Zahlen lagen 2015 und 2016 in den Sommermonaten Juli und August. "Unsere Gäste blieben 2016 auch länger in Bräunlingen als in den Vorjahren", unterstrich Anna Herdner, die noch weitere Informationen über die touristische Entwicklung in Bräunlingen gab. Die stärkste Altersgruppe liegt bei den Übernachtungszahlen zwischen 36 bis 55 Jahren, vor den 56- bis 65- Jährigen. Bürgermeister Jürgen Guse wies auf die positive Durchschnittszahl der Übernachtungen von 4,84 Tagen (2015: 4,14) hin, was deutlich über dem Durchschnitt des Landes und dem Bereich südlicher Schwarzwald liege.

Guse stellte klar, das auch beim Tourismus Kooperationen und eine gute interkommunale Zusammenarbeit immer wichtiger werden, was unter anderem die "Quellregion Donau", die Ferienregion Wutachschlucht oder die Tourismus GmbH zeige.

Dadurch werde in größeren Einheiten bei der Werbung und im Marketing gut zusammengearbeitet. "Wir, die Stadt Bräunlingen, und sie als Vermieter sitzen im Tourismusbereich in einem Boot", sagte Guse zu den Vermietern. Wie wichtig der Tourismus für Bräunlingen sei, hob Guse durch die Wirtschaftskraftzahlen hervor, denn nach internen Berechnungen beträgt der Bruttoumsatz der Gesamtstadt im Jahr rund sechs Millionen Euro. In Bräunlingen wurden in 2016 die E-Bikes 150 mal ausgeliehen, innerhalb 50 Tagen mit 0,5 Tagen durchschnittlicher Mietdauer.

Weitere Informationen von Anna Herdner betrafen die Messeauftritte 2017 unter anderem in Stuttgart und Friedrichshafen, die gute Zusammenarbeit mit der "Quellregion Donau" und das Gästeprogramm mit den Pauschalangeboten. Der Mountainbike-Parcours in Unterbränd und in Bräunlingen (Eichhölzle) stehen bei den touristischen Zielen an erster Stelle für 2017.