Bräunlingen Tor-Sanierung bleibt im Kostenrahmen

Sanierungsplanungliegt jetzt vorGemeinderat schaut sichMühlentor zur Sitzung an

Bräunlingen – Das Postkartenmotiv Mühlentor wartet schon einige Jahre auf eine grundlegende Sanierung, um die mittelalterliche Bilanz zu erhalten. Die Schrammen von etwas verpeilten Lastwagenfahrern an der Durchfahrt selbst zählen aber noch zu den kleineren Schäden. Und in letzter Zeit hat sich abgezeichnet, dass die Schäden an der Substanz deutlich größer sind, als vor wenigen Jahren vermutet.

War man vor Jahren noch von weniger als 200 000 Euro ausgegangen, kalkulierte man in den Haushalten 2017 und 2018 mit dem Vierfachen. Eine realistische Einschätzung, denn nach Abschluss der Schadensaufnahme am eingehausten Stadttor steht die Kostenberechnung bei 769 000 Euro. Diese wird dem Gemeinderat morgen, Donnerstag, 19 Uhr, vor Ort und in der Sitzung im Rathaus erläutert.

Die Stadt muss aber nicht die gesamten Sanierungskosten tragen. Die jetzt vorliegende Kostenberechnung dient als Vorlage für den Förderantrag bei den Denkmalbehörden, der demnächst das Rathaus verlassen wird. Unmittelbar danach darf dann mit den Sanierungsarbeiten begonnen werden. Eine weitere Förderung erhofft sich Alexander Misok vom Bauamt von der Denkmalstiftung des Landes.

Einer der Auslöser der anstehenden Sanierung ist eine Standardsanierung in der 1970er-Jahren. Damals tauschte man Holzschwellen gegen stärkere Betonschwellen aus. Es zeigte sich aber mit den Jahren, dass diese zusätzliche Feuchtigkeit in die Holzfachwerkkonstruktion bringen. Und Feuchtigkeit bedeutet bei Holz Fäulnisgefahr. Der aggressive Kot einer zurückliegenden Taubenplage hinterließ zudem Schäden am Sandstein.

Restaurator Eberhard Grether aus Freiburg hat das Tor seit März auf Herz und Nieren untersucht: Verputz, Malschicht, Steinelemente, Metallteile, Holzelemente und -balken wurden von ihm unter die Lupe genommen und ein Maßnahmenkatalog erstellt. Die nun anstehenden Arbeiten wird Alexander Misok am Donnerstag erläutern.

Das Mühlentor

Das Mühlentor oder Niedertor in Bräunlingen ist das letzte erhaltene Stadttor Bräunlingens. Vermutlich erbaut wurde es vor 700 Jahren, abgebrannt ist es 1719. Danach wurde es leicht modifiziert wieder aufgebaut. Die letzte große Sanierung erfolgte in den Jahren 1903/04. Autofahrer können wegen der umfassenden Sanierung schon seit März das Tor nicht mehr passieren. Die ausgeschilderten Umleitungen in die Innenstadt werden mindestens noch bis Jahresende bestehen. (gvo)