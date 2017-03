Bräunlingen Thema Breitband trifft den Nerv in Unterbränd

Bei der Informationsveranstaltung zum Breitbandausbau ist das Gasthaus "Sternen-Post" als Gemeindehausersatz komplett besetzt.

"Zuletzt war es an Fasnet hier so voll", bemerkte Ortsvorsteher Klötzer, als er in die Runde schaute.

In punkto Resonanz war diese Veranstaltung der ersten in Waldhausen mindestens ebenbürtig. Lediglich die Akustik ließ etwas zu wünschen übrig, da Gaststube und Nebenzimmer genutzt werden mussten.

Im Vorfeld hatten alle Unterbränder Grundstückbesitzer einen Brief erhalten. Darin: Hausanschluss- und Durchleitungsvertrag, ein Grundstücksplan mit der geplanten Leitungsführung, ein Bedarfsnachweis für gewerbliche Anbieter sowie umfangreiches Infomaterial zu den Verträgen und zur Verlegung der Leitungen.

Hauptamtleiter Jürgen Bertsche ging kurz auf die Entwickung des Internets in der Stadt Bräunlingen ein. Kritisch ging er mit der Telekom ins Gericht, die sich in den vergangenen Jahren sehr zurückgelehnt habe. Jetzt sei die Stadt an einem Punkt angekommen, an dem die ultimative Lösung gefunden sei: den direkten Anschluss an die Datenautobahn.

In Bräunlingen seien zunächst die Gewerbegebiete versorgt worden, jetzt liege die Priorität auf den bisher unterversorgten Stadtteilen. Nach Bruggen und Mistelbrunn sind in diesem Jahr Waldhausen und Unterbränd an der Reihe. Für Unterbränd werden 500 000 Euro ausgegeben, 375 000 Euro davon trägt die Stadt.

"Machen Sie mit", appellierte Bertsche an die Anwesenden mit dem Hinweis, dass es in den beiden anderen Stadtteilen eine Resonanz von annähernd 100 Prozent gebe.

Jochen Cabanis vom Zweckverband Breitbandversorgung verdeutlichte an vielen Beispielen die Bedeutung eines leistungsfähigen Internets und die Vorzüge der Glasfasertechnologie. "Wenn andere an ihre Grenzen stoßen, läuft Glasfaser erst richtig warm", sagte er.

Das Netz überdauere voraussichtlich noch die nächsten 30 bis 50 Jahre. Geduldig erklärte er die zugesendeten Unterlagen, die Technik, gab praktische Tipps und beantwortete die Fragen der Anwesenden.

Abgabefrist für die unterzeichneten Verträge bei der Stadt ist der 7. April.