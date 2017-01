Bräunlingen Tänzer bieten ihrem Publikum eine turbulente Show

Eine temperamentvolle Tanzshow der Extraklasse mit Schattentheater bei farbenfroher, manchmal geheimnisvoller Beleuchtung – das präsentierte die Dance Companie am Donnerstagabend in der Stadthalle. Die mehr als 250 Besucher waren begeistert.

Durch die fast zwei Stunden dauernde Tanzshow zog sich der klassisch und modern interpretierte irische Stepptanz wie ein roter Faden. Das Publikum merkte schnell, wie sich in jeder Szene die Lebensfreude der grünen Insel zeigte. Die Show bot waghalsige Akrobatik, die meist in temperamentvolle Tanzchoreografien mündeten. Es gab sogar Kampfsportübungen zu sehen, die in Zeitlupe dargestellt wurden. Auch Breakdance durfte nicht fehlen. Höhepunkte des Abends waren "Dirty Dancing", als mehrere Paare über die Bühne wirbelten, und die Songs von Michael Jackson, bei denen der Rhythmus das Schlüsselelement der Bühnenperformance war.

Viel Applaus gab es für die Leichtigkeit, mit der die Darsteller über die Bühne schwebten. Dabei trugen sie ständig wechselnde Kostüme, manchmal schillernd und dann wieder im schlichten Schwarz. Unschwer war zu erkennen, dass der Gruppe das Tanzen viel Freude macht. Bei diesem Tanzshowabend wurde auch das Publikum zum Mitmachen aufgefordert. "Night of the Dance" war so für die Besucher mehr als nur ein turbulenter Augenschmaus.