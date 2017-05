Bräunlingen Susanne Huber-Wintermantel zur Kuratorin ernannt

Seit 35 Jahren ist sie die Seele des Kelnhofmuseums – jetzt wird ihr Wirken in Bräunlingen besonders gewürdigt.

Bräunlingen – Die Museumsbeauftragte für das Kelnhofmuseum, Susanne Huber-Wintermantel, wurde für ihre langjährige, 35 Jahre dauernde Tätigkeit als Museumsbeauftragte geehrt und von Bürgermeister Jürgen Guse zur Kuratorin ernannt. Im Ausstellungsraum des Kelnhof-Museums fand die Ehrungsfeier für Susanne Huber-Wintermantel im Beisein einiger geladener Gäste statt.

Seit Mai 1982 in Diensten

In seinen Worten zur Auszeichnung blickte Bürgermeister Jürgen Guse auf die nun seit Mai 1982 dauernde Honorartätigkeit von Susanne Huber-Wintermantel zurück, die sie „immer zur vollsten Zufriedenheit“ der Stadt ausgefüllt habe. Bei der Arbeit für das Kelnhof-Museum sowie für die Kultur und Geschichte der Stadt Bräunlingen habe sich nach und nach auch eine emotionale Verbundenheit zur alten Zähringerstadt Bräunlingen entwickelt: „Mit der von ihr entworfenen und immer wieder aktualisierten Museumsdidaktik hat sie dafür gesorgt, das Museum für neue Besuchergruppen interessant zu machen“. Sie habe Ausstellungskonzepte auf Basis eines Themas oder einer geschichtlichen Zeitspanne entwickelt, mit Leihgebern wie Museen oder privaten Sammlern und Künstlern verhandelt, um eine schlüssige Auswahl von Kunstwerken präsentieren zu können. Auch war sie für die richtige Platzierung der Kunstwerke verantwortlich und habe durch ihre Impulse und Ideen versucht, das Museum für viele, auch neue Besuchergruppen interessant zu machen. Beim Jahresprogramm für das Kelnhofmueum mit Ausstellungen war sie oft in Zusammenarbeit mit dem Kulturförderverein mit dabei, die Themen zu erarbeiten und die Ausstellung vorzubereiten.

Bei der Bräunlinger Schriftenreihe wirkte sie ebenfalls mit großem Einsatz mit und war für den Bürgermeister immer wieder einmal sein „persönliches Wikipedia“, wenn er Fragen zur Geschichte der Stadt Bräunlingen hatte.

Anlässlich ihres Jubiläums wurde Susanne Huber-Wintermantel eine besondere Ehre zu Teil. Mit einer Urkunde verlieh ihr Bürgermeister Guse im Namen der Stadt nunmehr den Titel „Kuratorin“. Außerdem überreichte er als Anerkennung für die geleistete Arbeit eine Dankurkunde, einen Blumenstrauß und ein Jubiläumsgeschenk.

Kuratoren

Viele Kuratoren sind meist nebenberuflich in Museen, Galerien und in der Kulturpublizistik tätig. Die Hauptaufgabe von Kuratoren liegt in der Gestaltung von Ausstellungen und Beiträgen zu Ausstellungen. Sie bringen ihr kunstgeschichtliches Wissen ein und nützen ihre Kontakte zu Künstlern. (dm)