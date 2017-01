Bräunlingen Sturmholz beschert Geldsegen

Stadtwaldgewinn mit 680 000 Euro deutlich über dem Durchschnitt. Positive Aussichten auf dem Holzmarkt auch dieses Jahr

Bräunlingen (dm) Schon seit vielen Jahren bringt der 2400 Hektar große Bräunlinger Wald gute Einnahmen in die Stadtkasse. So auch im Jahre 2015, als der Gewinn nach Abzug der Ausgaben mit etwas über 680 000 Euro deutlich über dem Durchschnitt der zurückliegenden Jahre lag. Dies geht aus der vorgelegten Waldbilanz 2015 hervor, die auch zeigt, dass der erhöhte Einschlag 2015 die Nachhaltigkeit des Stadtwaldes nicht beeinträchtigt.

Die Einnahmen lagen 2015 bei knapp zwei Millionen Euro, bei Ausgaben unter anderem für Personal und Jagdpachtanteilen von rund 1,28 Millionen Euro. Der Holzeinschlag war mit 21 600 Festmetern deutlich höher als der übliche Planansatz von 18 500 Festmetern, wobei allein das Sturmholz in 2015 rund 13 000 Festmeter ausmachte, was sich auch im höheren Gewinn niederschlug. Die Holzpreise lagen 2015 in einem guten Wert, so das Forstamt, das die Vermarktung der Hölzer für Bräunlingen schon seit vielen Jahren übernommen hat.

Auch im Jahr 2017 wird im Bräunlinger Wald rund 18 500 Festmeter Holz eingeschlagen. Bei voraussichtlichen Einnahmen von 1,45 Millionen Euro wird ein Gewinn von 425 000 Euro erwartet. „Der Holzmarkt läuft derzeit sehr gut, außer im Industrie- und Restholzbereich“ sagte Michael Mayer vom Forstamt.

„Der Forst hat einen hohen Stellenwert, nicht nur für den Tourismus, sondern auch für die Ökologie und das Wasservorkommen“, betonte Bürgermeister Jürgen Guse. In diesem Jahr sind neben Wegeerhaltungsmaßnahmen weitere Investitionen auch an Gebäuden und bei Feuerstellen geplant. Ein neuer Zweckverband im Kreis soll aufgrund der Kartellvorgaben bei der Vermarktung des Holzes für annehmbare Lösungen sorgen.

Zum Stadtwald

Die Stadt Bräunlingen ist mit ihrer rund 2 400 Hektar großen Waldfläche einer der größten Waldbesitzer in ganz Südbaden. Der Forstbetrieb sorgt auch für etliche Kultur- und Schutzmaßnahmen. Bräunlinger Revierförster sind Thomas Ekert und Reinhard Merz. In Zusammenarbeit mit dem Forstamt wird der Holzverkauf geregelt. (dm)