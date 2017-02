Bräunlingen Sturm fällt den Narrenbaum

Unterbränder Narren trifft schon zum zweiten Mal in Folge dieses Unglück

Unterbränd (lrd) Der ganze Stolz einer jeden Zunft in der fünften Jahreszeit ist der Narrenbaum. Mit einer liebevoll geschmückten Krone steht er mitten im Ort und ist weithin zu sehen. Schwierig wird es allerdings in windigen Ecken wie Unterbränd. Und so hatten die Köhler dieses Jahr zum zweiten Mal hintereinander Pech. Im vergangenen Jahr bog sich das gute Stück so nach unten, dass die Feuerwehr einschreiten musste und den Baum aus Sicherheitsgründen kurzerhand absägte. Danach musste der Schaft erneuert werden. Der bestand seine Bewährungsprobe mit Bravour. Doch in diesem Jahr brach der Baum ein ganzes Stück weiter oben ab, während die Köhler im "Sternen" feierten. Das böse Erwachen kam dann für die Narren am nächsten Morgen.