Manfred Minzer Bräunlingen Strenge Prüfung für Grundschüler – Erst das Okay von Oma bring den Führerschein

An der Gauchachschule in Döggingen steht der Stundenplan in dieser Woche ganz im Zeichen von Sport und Ernährung. Von einer ungewöhnlichen Prüfung profitieren die Großeltern ganz besonders.