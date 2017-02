Bräunlingen Stramme Waden gefragt: Radrennen am Fasnetdienstag

Das Gaudi-Radrennen steigt am Fasnetdienstag am Gumppbrunnen.

Über die Bräunlinger Fasnet stehen in der Kernstadt närrische Wettkampfrennen immer wieder auf dem bunten Programm. Vor Jahren gab es dabei unter anderem ein Formel-I-Rennen, und noch gut in Erinnerung ist das römische Wagenrennen über die Zähringerstraße mit Pferden und Kampfwagen. Am Fasnetdienstag wird nun ab 16 Uhr am Gumppbrunnen vor dem Rathaus erstmals der Startschuss für "Das verrückteste Rad-Rennen aller Zeiten", die "Tour durch Brilingä" fallen.

Eine Radmannschaft, die auch Punkte für die originellsten Kostüme erhält, besteht aus fünf Personen, die beim Gaudiradrennen einen Parcours mit Hindernissen rund um den Gumppbrunnen in der Kirchstraße durchfahren oder sogar das Fahrrad tragen müssen. Unter anderem wird eine Dopingkontrolle durchgeführt und es müssen Aufgaben erledigt werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

"Mitbringen müsst ihr nur gute Laune und ihr solltet euch als Gruppe eine ausgefallene und kreative Kleidung einfallen lassen, was zusätzliche Pluspunkte bringt", sagt Heiko Zorn von den Krummen Hexen. Die Organisatoren hoffen, dass einige Gaudiradteams, die auch gemischt sein können, die Strecke am Gumppbrunnen durchstehen, wobei die Mannschaft mit der besten Zeit den Titel gewinnt. Meldungen für das Radrennen werden bis zum 20. Februar an Ralf Moosbrugger, Christoph Beyrle, Tobias Schelb, Markus Kern, Daniel Gemeinder oder Heiko Zorn erbeten.