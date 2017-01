Bräunlingen Stepptänzer donnern über Bräunlinger Bühne

Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory präsentierenNight of the Dance in der Bräunlinger Stadthalle

Bräunlingen – Die Broadway Dance Company & Dublin Dance Factory präsentieren Night of the Dance – Irish Dance reloaded. Perfektion, Leidenschaft und pure Energie versprechen die Veranstalter den Besuchern am Donnerstag, 26. Januar, in der Stadthalle in Bräunlingen um 20 Uhr. Dazu die Musik von Riverdance, Celtic Tiger, Celtic Woman, Lord of the Dance, Gaelforce Dance, Feet of Flames, Lady Gaga und vielen mehr.

Nach sensationellen Erfolgen weltweit ist Night of the Dance mit dembrandaktuellen Programm "Irish Dance reloaded" nun wieder zurück in Europa. Erstmalig werden in einer deutschen Bühnenfassung die besten und bekanntesten Tanzszenen des irischen Stepptanzes mit schwindelerregenden Akrobatikeinlagen der südamerikanischen Artistengruppe Pura Vida kombiniert.

Der irische Stepptanz ist an diesem Abend Hauptbestandteil des 90-minütigen Programms. Dabei erlebt das Publikum live, wie sich der Rhythmus der flinken Steppbewegungen im ganzen Saal verbreitet, wenn die unzähligen Füße absolut synchron auf den Boden donnern. Die Abwechslung aus atemberaubender Fußarbeit und akrobatischer Höchstleistung soll den Zuschauern den Atem rauben.

Die Show wird untermalt von den bekanntesten Tanzszenen und Melodien im Stile von Riverdance, Celtic Tiger, Lord of the Dance, Feet of Flames oder Celtic Woman. Fantastische Körperbeherrschung, äußerste Präzision, großartige Eleganz und die natürliche Lebensfreude zeichnen die Ausnahmekünstler von Night of the Dance aus. Durch die verschiedenen Spektren des Tanzes treffen die Zuschauer auf einen rasanten Mix aus Altbekanntem und absolut Neuem.

Fantasievollen Kostüme und neueste Licht- und Tontechnik runden den Abend ab und die perfekte Mischung aus Perfektion, Leidenschaft und purer Energie garantiert nach Angaben des Veranstalters eine atemberaubende Show.

Tickets sind an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Im Internet unter www.nightofthedance.de und unter der ASA-Ticket-Hotline 01806-570 066 (20 Cent pro Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise maximal 60 Cent).