Stangenbier  aber keine Kostümierung von der Stange

Bräunlingen – Kein Platz war mehr – nicht einmal zum Umfallen: So voll war es am Samstagabend in der Zunftschänke, als die Narrenzunft "Eintracht" beim "Ball i de Hall" unter der Überschrift "Burreball" feierte. Disc-Jockey Simon heizte den ganzen Abend mit aktueller Pop- und Rock-Musik sowie auch mit zahlreichen Klassikern und älteren Titeln die Stimmung sowie die Gäste an, die sich bis nach Mitternacht verlustierten. Plätze an der langen Cocktailbar waren sehr beliebt – wie auch das Stangenbier: elf Glas Bier, die durch kostümierten Reihen balanciert wurden. Bilder: Dagobert Maier.