Bräunlingen Stadtkirche Bärunlingen: Grundreinigung für 2850 Pfeifen

Nach dem die Sanierung des Innenraums der Bräunlinger Kirche abgeschlossen ist, kommt nun die Orgel an die Reihe. Die Arbeiten werden bis Ende September dauern.

Bräunlingen – 2850 Pfeifen. Die Kleinste misst gerade einmal einen Zentimeter, die Größte ist 4,80 Meter lang. Seit 1975 sorgen sie in der Bräunlinger Stadtkirche für die musikalische Umrahmung der Gottesdienste und haben auch etliche Besucher bei Konzerten unterhalten. Die vergangenen Jahre hat Kantor Frank Rieger dem Instrument die Töne entlockt und auch die Schwachstellen entlarvt.

Klanglich und auch technisch gibt es einiges zu tun und jetzt, wo das Kirchenschiff in neuem Glanz erstrahlt ist, soll auch gleich die Orgel mit neuen Tönen erklingen. "Wenn wir etwas machen, dann machen wir es recht", erklärt Michael Dury, Vorsitzender des kirchlichen Bauausschusses. Nachdem jetzt die Innensanierung abgeschlossen ist, wird die Orgel in Angriff genommen. Das war auch von Anfang an so geplant. Im Mai wurde mit den Arbeiten begonnen, die ersten Pfeifen ausgebaut und gesäubert. Doch die Orgel soll auch gleichzeitig saniert werden. "Es macht ja keinen Sinn, in fünf Jahren noch einmal anzufangen", sagt Dury.

Ende September sollen dann die Arbeiten abgeschlossen sein: Und da bislang bei der Sanierung der Stadtkirche der Zeitplan, der vor etwa vier Jahren aufgestellt wurde, stets eingehalten wurde, ist auch Architekt Alexander Schmid zuversichtlich, dass das so bleibt. Doch nicht nur der Zeitplan wird eingehalten, sondern auch die Kostenberechnung. "Wir werden sogar darunter liegen", sagt Schmid und verkündet somit ungewöhnliche Nachrichten in Zeiten, in denen Sanierungen meist immer teurer werden, als geplant.

Doch erst einmal ist die Orgel so ziemlich in ihre Einzelteile zerlegt: "Alle 25 Jahre sollte eine Orgel gereinigt werden und alle 40 Jahre steht eigentlich eine tiefergehende Sanierung an", erklärt der Orgelbauer Klaus Dieterle, der mit seinem Kollegen Christian Kunkel am Instrument in der Bräunlinger Stadtkirche arbeitet.

Die 2850 Pfeifen zu reinigen ist nicht schwer: Kompressor, Pfeifenreiniger und sogar Flaschenputzer kommen zum Einsatz, um Staub und Spinnweben zu entfernen. Doch es gibt ja noch die "klangliche und technische Schwachstellen", die Frank Rieger ausgemacht hat und die von Michael Kaufmann, Orgelinspektor der Erzdiözese Freiburg, bestätig wurden. "Es bleiben beispielsweise Töne hängen, obwohl ich keine Taste drücke", erklärt Rieger eines der mechanischen Probleme.

Diverse Teile müssen daher ausgetauscht werden. Dabei gilt die Divise: Zurück zu den Wurzeln. Denn die Orgel ist in einer Zeit erbaut worden, als viele Teile in Kunststoff gefertigt wurden. Doch nicht immer hält er: "Der Kunststoff bricht, hier verwenden wir nun Weißbuche, so wie man es früher gemacht hat", sagt der Orgelbauer Dieterle. Motoren, die schon längst nicht mehr geliefert werden können, werden durch Magnete ersetzt. Der komplette Stromkreislauf muss daher geändert werden. Es sind viele kleine Teile, die der normale Gottesdienstbesucher nie zu Gesicht bekommt. Nicht umsonst nennt man die Orgel auch die Königin der Instrumente.

Und bei der Inspektion des Klangs es hat sich ergeben, dass tatsächlich zwei Register ausgetauscht werden müssen – 112 Pfeifen also. Zum einen die Flüte acht Fuß und die Flöte vier Fuß. Seit dem Barock wird die Länge der jeweils größten Pfeife eines Registers in der historischen Längeneinheit Fuß – circa 32 Zentimeter – gemessen. Die beiden Register, die ausgetauscht werden müssen, haben nicht die richtige Klangqualität. "Der Ton ist zu dünn und ziemlich fahl", erklärt der Kirchenmusiker. Vergleichbar ist das mit einer Gitarre, wo auch die Seiten gestimmt werden müssen. Nur mit dem Unterschied, dass bei einer Orgel der Fachmann kommen muss und es wesentlich teurer wird. Würde man heute so eine Orgel bauen, wie sie in Bräunlingen steht, würde es wohl ein Jahr dauern. Und für ein Instrument mit 40 Registern wäre mit Kosten von mehr als einer Million Euro zu rechnen.

Die Sanierung ist allerdings wesentlich billiger. Rund 130 000 Euro wird die Reinigung, die Sanierung, sowie die Arbeiten am Orgelgehäuse in allem kosten. Ein Teil der mehr als zwei Millionen Euro, die das gesamte Großprojekt am Ende kosten wird: Rund 300 000 Euro muss die Kirchengemeinde selbst aufbringen. "Wir sind auf einem guten Weg und haben 50 Prozent zusammen", sagt Martin Hornung vom Fundraising. Aber es fehlt eben noch etwas: Deshalb können für die beiden Register Patenschaften übernommen werden. Bei 20 Euro geht's los. Dafür gibt es kleine Pfeifen mit hohen Tönen. Wer dann eher Fan der tiefen Töne ist: Es gibt auch große Pfeifen für 250 Euro. Oder eben etwas dazwischen.

Während oben die Orgel noch saniert wird, betrachten Architekt Alexander Schmid, Martin Hornung und Michael Dury schon die Portale der Kirche. Auch hier soll sich etwas ändern: Die Planungen sind allerdings noch am Anfang. Beispielsweise die Seiteneingänge. Wenige schmucke Windfänge stechen im nun strahlenden Kirchengebäude ins Auge. Glaskästen sollen optisch eine Aufwertung bringen.

Und auch das Hauptportal – wo noch Arbeiten anstehen – soll einen anderen Fokus bekommen. Wo heute die eigentliche Tür ist, war früher ein Gitter. Der eigentliche Eingang war dort, wo heute die Glastüren schon einen Blick ins Kircheninnere offenbaren. Und genau das soll sich ändern: Der aktuelle Eingang soll offener gestaltet werden, den Besucher sozusagen von der Straße in den Vorraum leiten. Dann kommt die Türe und erst, wenn diese sich öffnet, erfährt der Eintretende die ganze Pracht der Bräunlinger Stadtkirche.

Die Termine

Zum Abschluss der Sanierungsarbeiten ist am Sonntag, 1. Oktober, ein Dankgottesdienst geplant. Für den Dienstag, 3. Oktober, plant Kantor Frank Rieger dann das erste Konzert auf der sanierten Orgel. Eine ganz besondere Veranstaltung wird es am Samstag, 21. Oktober, geben: Dann findet der Dekanatschortag in Bräunlingen statt. Alle Kirchenchöre aus dem Dekanat Schwarzwald-Baar werden zu Gast sein. Abends ist dann ein gemeinsamer Gottesdienst geplant, den Pfarrer Walter Eckert und Dekant Josef Fischer halten werden. Und am 5. November spielt der Donaueschinger Kirchenmusiker Andreas Rütschlin auf der Bräunlinger Stadtkirchen-Orgel.