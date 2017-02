vor 3 Minuten Dagobert Maier Bräunlingen Stadthanseltag: Bräunlinger Narren sorgten für beste Stimmung

Am Schmutzigen Dunnschtig hat die Narrenhochburg Bräunlingen bei herrlichem, fast schon frühlingshaftem Wetter zum nächsten närrischen Schlag ausgeholt. Die Böllerschüsse der Stadtwehr und die Trommler kündigten den Umzug der historischen Gruppen am traditionellen Stadthanseltag an.

