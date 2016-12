Bräunlingen Stadt zeichnet treue Mitarbeiter aus

Bräunlinger Verwaltung dankt den langjährig Beschäftigten mit Urkunden und Präsenten für ihre Leistungen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Ehrungen für langjährige Mitarbeit bei der Stadt Bräunlingen gehören zu den angenehmen Terminen des Bürgermeisters oder des Hauptamtes. So auch vor ein paar Tagen im Ratssaal, als Hauptamtsleiter Jürgen Bertsche Rechnungsamtsleiter Manfred Buchwald und Alexander Misok vom Stadtbauamt für 30 Jahre bei der Stadt Bräunlingen ehren konnte.

Buchwald, den Bertsche als kompetenten Stadtkämmerer mit großem und umfangreichem Fachwissen bezeichnete, kam 1986, nach einigen Stationen in anderen Gemeinden, nach Bräunlingen. Er geht im Frühjahr 2017 in Ruhestand und kann im August 2017 auf 50 Jahre öffentlicher Dienst zurückblicken. Misok begann 1986 seinen Dienst bei der Stadt Bräunlingen und kam nach einigen Stationen ins Bauamt, wo er als technischer Mitarbeiter unter anderem für Baugesuche im Hochbau und für den Bauhof zuständig ist.

Seit 25 Jahre arbeitet Irene Rütschle im Kindergarten mit, für den sie damals als Leiterin die Aufbauarbeit leistete. Nach dem Mutterschutz ist sie seit 2006 als Erzieherin tätig. Ebenfalls 25 Jahre arbeitet Jakob Müller vor allem auf den Friedhöfen in Bräunlingen, Döggingen und Unterbränd und in der Brunnenpflege mit. Er sei eine gute Stütze der Friedhofsverwaltung, so Bertsche. Durch viel Publikumsverkehr ist die Arbeit im Bürgerservice und auch im Sozialamt von Jessica Metzler geprägt, die seit 20 Jahren bei der Stadt arbeitet. Jürgen Bertsche dankte allen Jubilaren für ihre Treue und überreichte eine Urkunde sowie ein Präsent der Stadt zum Dienstjubiläum. Auch Silvio Horn lobte die Treue zur Stadt und übergab ein Geschenk des Personalrates.