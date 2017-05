Bräunlingen Stabwechsel beim Frauenchor: Matthias Listmann ist neuer Dirigent

Christa Blenkle übergibt an Matthias Listmann. Beim Frühlingskonzert wurde die beliebte und engagierte Dirigentin, die nun als Sängerin aktiv bleibt.

Matthias Listmann ist neuer Dirigent des Frauenchores des Männergesangvereins (MGV) in Bräunlingen. Während des Frühlingskonzertes verabschiedete der Vorsitzende Bernhard Hauser die sehr beliebte und engagierte Dirigentin Christa Blenkle, die nun als Sängerin ins zweite Glied tritt.

Christa Blenkle war bei der Gründung des Frauenchores im Jahre 1975 als Sängerin beigetreten. Später hat sie die Betreuung des Kinderchores übernommen und diesen bis ins Jahr 2010, nach vielen großen Erfolgen, geleitet. „Sie hat es gut verstanden, in den Kindern die Lust zum Singen zu wecken und sie zur Musik hingeführt“, betonte MGV-Vorsitzender Bernhard Hauser bei seinen Ehrungsworten. Seit 1990 führte Christa Blenkle den MGV-Frauenchor und hat viele Feste, Konzertauftritte sowie Jubiläen organisiert und mitgestaltet. Auch das Frühjahreskonzert des Frauenchores geht mit auf Christa Blenkle zurück. „Christa ist im Verein eine Institution mit ausgeprägter sozialer Kompetenz“, was viele Krankenbesuche sowie die Anteilnahme an traurigen sowie freudigen Ereignissen zeigten, so Hauser.

Vor einigen Monaten sei Christa Blenkle an den Verein herangetreten mit der Bitte, das Dirigentenamt für den Frauenchor in jüngere Hände zu legen. So war das MGV- Frühlingskonzert ein guter Anlass, den Dirigentenstab an Matthias Listman zu übergeben. Blenkle wird auch in Zukunft als Sängerin beim Frauenchor mit dabei sein und als Vizedirigenten bei Bedarf parat sein.

„Matthias, Du trittst ein hervorragend vorbereitetes Amt an, denn Christa übergibt dir einen wohlgepflegten Blumengarten“, sagte Hauser zum neuen Frauenchordirigenten Matthias Listmann beim Stabwechsel. „Christa, Du hast Dir viele Verdienste um unseren Verein erworben. Wie können wir Dir dafür danken?“, fragte Hauser, der auch darauf hinwies, dass sie schon seit zehn Jahren MGV-Ehrenmitglied ist, die höchste Ehrung des Vereins. „In früheren Jahren wurden verdiente Sänger mit einem geschnitzten Minnesänger ausgezeichnet. Wir wollen diesen schönen Brauch nicht aussterben lassen. Deshalb überreichen wir Dir als Geschenk und Dank einen geschnitzten Minnesänger vom Bräunlinger Schnitzer Herbert Schwarz.“ Mit den Worten: „Freunde, wir bleiben Freunde, verbunden mit Musik“, verabschiedete Bernhard Hauser Christa Blenkle als Frauenchordirigentin und übergab Matthias Listmannn die Leitung der MGV-Frauensinggruppe.

Zur Person

Christa Blenkle ist seit zehn Jahren Ehrenmitglied des Männergesangvereins Bräunlingen und gehört mit zu den Gründungsmitgliedern des Frauenchores in 1975. Seit 1990 dirigiert sie den Frauenchor und ist Vereinsvorstandsmitglied. Sie gründete vor über 25 Jahren den Kinderchor und organisierte Konzertreisen nach Dresden und an den Bodensee. Jedes Jahr lag die Organisation und auch die Programmgestaltung des Frühlingskonzertes mit dem Frauenchor, bis 2017, in ihren Händen. Groß war ihr Engagement bei vielen ehrenamtlichen Einsätzen diverser Vereinsanlässe. Für ihr überdurchschnittlich großes ehrenamtliches Engagement im MGV erhielt Christa Blenkle vor kurzem von Bürgermeister Jürgen Guse die Ehrenamtsehrung der Stadt Bräunlingen.