Donaueschingen Spaß und Sport beim Laien Man

42 Einzelstarter und sieben Teams sorgten für guten Sport und Spannung rund um den Kirnbergsee

Warm, windig, etwas bedeckt und gelegentlich kam die Sonne mit voller Kraft heraus. Bis auf den Gegenwind herrschten gute Bedingungen für den „Laien-Man“, der wieder 42 Einzelstarter und sieben Stafetten an den Kirnbergsee lockte. Ältester Teilnehmer war der 80-jährige Martin Krauss, der sich in den Disziplinen 350 Meter Schwimmen, 12,1 km Radfahren und 2,6 Kilometer Laufen wacker bis ins Ziel vorarbeitete.

Die drei Disziplinen konnte man als Einzelstarter oder in Stafetten mit zwei oder drei Teilnehmern absolvieren. Gewertet wird je nach Alter in Schüler, Jugendliche und Erwachsene. Bei Einzelstartern männlich oder weiblich.

Sieger bei den Männern war Christian Schuh in 39:26 Minuten vor Adrian Gasse (39:54) und Erik Küppers (40:32).

Bereits zum dritten Mal hintereinander holte sich Joana Haralambidis den goldenen Schuh bei den Frauen. Mit einer Zeit von 45:59 Minuten ließ sie Sophia Grauer (47:41) und Yvonne Haury (50:31) hinter sich.

Jakob Egle siegte mit 46:20 vor Noah Lhoest (56:38) in der jüngsten Gruppe bei den Schülern, bei den Jugendlichen lief Laurin Wehrle mit 42:15 vor Cedric Götz (43:08) und Kai Knödler (50:06) ins Ziel.

Die Jugendgruppe des Radsportvereins als Lokalmatadoren von Unterbränd erreichte ohne Konkurrenz mit Svenja Chares (Schwimmerin), Michelle Ketterer auf dem Fahrrad und Jonas Bogdanski als Läufer mit 57:39 eine solide Zeit. Den Wettbewerb der Erwachsenen-Taems entschieden Alessio Bafundi, Sascha Knöpfle und Markus Jäckle als „Hubi-Power“ in einer Zeit von 42:07 Minuten für sich, gefolgt von „Rosenstyle Supergeil“ (49:09) und dem SC 1900 DS in 50:41 Minuten.

Der "Laien Man" ist ein Triathlon für Hobbysportler, der im Jahr 2002 von der Gruppe 84 ins Leben gerufen wurde. Was zunächst als Gaudi geplant wurde, etablierte sich relativ schnell als jährliches Ereignis im Veranstaltungskalender. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 12 Jahre, gestartet wird mit dem Schwimmen am Badestrand Parkplatz Kirnbergsee auf eine 35 m lange Dreiecksstrecke. Die anschließende 12,1 Kilometer lange Radstrecke führt durch den Wald nach Waldhausen, danach über die Kreisstraße zurück zum See. Danach folgt eine Laufstrecke mit 2,6 Kilometer rund um den See. (lrd)