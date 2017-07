Bräunlingen Spaß mit Holz und Rap  Grundschüler freuen sich auf Projektwoche

Die Bräunlinger Kinder freuen sich auf die anstehende Projektwoche. Dafür werden die vier Kalssen aufgelöst. Die Grundschule bereitet acht vielfältige Angebote vor.

Ab Montag sieht an der Bräunlinger Grundschule der Stundenplan etwas anders aus als sonst. Die Klassen eins bis vier haben Projektwoche. Deshalb bleiben bis zum Freitag, 21. Juli, die Schultaschen und Bücher größtenteils daheim.

Unter acht Projektangeboten können die Grundschüler und Grundschülerinnen auswählen – vom Sport bis zum kreativen Arbeiten. Nicht die üblichen Klassenverbände, sondern die unterschiedlich großen Projektgruppen bestimmen dann das Leben im Schulgebäude. Auch auf dem Freigelände wird reges Treiben herrschen.

Alle Projektgruppen sind für Kinder der Klassen eins bis vier geeignet. Wie aus einem Stück Holz eine Dino gebastelt, gesägt und geschliffen werden kann, probieren die Schüler im Projekt „Holzwerkstatt“ aus. Viele Möglichkeiten kreativ zu arbeiten bieten viele Materialien in der „Kreativwerkstatt“. Die Kinder setzen ihre eigenen Ideen um. Farben und Fäden spielen beim Projekt „Wandbilder“ eine wichtige Rolle und bei „Kunst mit Figuren“ sind künstlerische und individuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt.

Sportliche Beweglichkeit, Reaktion und Spannung ist beim Projekt „Rand- und Funsportarten“ angesagt, bei dem nicht alltägliche Sportarten ausprobiert werden können. Ein Film mit heutigen technischen Möglichkeiten wird bei „Stop-Motion-Filmchen drehen“ erstellt. Bei „Gesunde Ernährung“ geht es um die Theorie, es wird aber auch gekocht und gebacken. In der Gruppe „Spiellied“ bereiten die Schülerinnen und Schüler das Spiellied „Im Walde von Toulouse“ vor und führen es auf. Die Kinder singen, rappen, spielen Instrumente und tanzen.

Die Bräunlinger Grundschulebesuchen derzeit etwas über 160 Schüler und Schülerinnen in den jahrgangübergreifenden Klassen. Es gibt acht Klassen, je vier in Stufe 1/2 und vier in Stufe 3/4. Rektorin der Bräunlinger Schule ist Martina Losch.