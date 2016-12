Bräunlingen Sozialverband pocht auf stärkere Barrierefreiheit

Bräunlingen tut viel, aber es soll noch mehr werden, meint der VdK-Ortsverband. Geselligkeit kommt übers Jahr nicht zu kurz.

Viel Lob für die wichtige ehrenamtliche Arbeit des Bräunlinger VdK, vor allem im sozialen Bereich, hatte Bürgermeisterstellvertreter Otto Brugger beim Jahresabschluss des Sozialverbandes Bräunlingen.

Nicht nur durch die zahlreichen Veranstaltungen im Seniorenheim, sondern auch aufgrund der Beratung in Sozialfragen sei der VdK stark gefordert. Bezüglich der angesprochenen Barrierefreiheit für Behinderte in Bräunlingen sei „die Stadt auf einem guten Weg“ und habe schon viel erreicht, meinte Brugger.

Die VdK-Vorsitzende Brigitte Wagner und der Kreisvorsitzende Rupert Engesser gingen kurz auf einige Problemfelder der heutigen Zeit ein und erinnerten an die noch zu verstärkenden Bemühungen für eine Barrierefreiheit für Behinderte. „Gesundheit muss für alle bezahlbar sein“, sagte Brigitte Wagner und ging kurz auf die Aktivitäten des VdK Bräunlingen ein. Dazu gehörten unter anderem das Frühlings- und Maifest sowie die Fasnet im Seniorenheim und der gemütliche Nachmittag im Advent, immer mit musikalischen Gastgruppen. Brunhilde Sulzmann sorgte mit ihrem Akkordeon für die musikalische Umrahmung an einem Jahresabschlussnachmittag, bei dem erneut deutlich wurde, welche wichtige Hilfe der VdK, auch in den Ortsvereinen, für die Bevölkerung ist.