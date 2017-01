Bräunlingen Seilspringen bringt Schüler in Bewegung

Viel Beifall für Workshop-Teilnehmer an der Gauchachschule

Döggingen (mi) Laufen, Springen, Ballspielen – längst gehört die Befriedigung dieses natürlichen Bewegungsdrangs im Zeitalter von Computer und iPhone nicht mehr für alle zum kindlichen Tagesablauf. Um Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt "Skipping Hearts", einen zweistündigen Seilspring-Workshop, initiiert, der auf entsprechende Einladung an den Schulen angeboten wird. Am Dienstagvormittag nun machte die Seilspring-Kursleiterin Vera Sulzmann aus Bräunlingen mit ihrem Equipment in der Dögginger Gauchachschule Station. Mit großer Begeisterung vermittelte sie gemeinsam mit der Lehrerin Leonie Reichle den 26 Kindern des dritten und vierten Schuljahrs zahlreiche Sprungspiele und sportliche Variationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können.

Nach rund zweistündigem Training und einer abschließenden Generalprobe durfte man dann das Gelernte vor Publikum präsentieren. Inzwischen hatten sich nämlich zahlreiche Eltern zur Abschlusspräsentation eingefunden und manche gelungene Aktion mit Beifall bedacht.