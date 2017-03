Bräunlingen Seelsorgeeinheit Auf der Baar: Neues Zeitalter beginnt in Hüfinger Kindergärten

Neue Kleinkindgruppe und Fusion der Einrichtungen am 1. September: Jetzt gab es Informationen dazu in der Pfarrgemeinderatssitzung der Seelsorgeeinheit.

Informationen zur Zukunft der Kindergärten und die Förderung eines Brunnen-Projekts in Nigeria waren zentrale Themen der Pfarrgemeinderatssitzung der Seelsorgeeinheit „Auf der Baar“ im Bräunlinger Gemeindesaal.

Am 1. September 2017 ist es soweit: Dann werden die Kindergärten in Behla, Hausen vor Wald und Sumpfohren zu Außenstellen der Kindertagestätte St. Verena in Hüfingen. Mario Isele Sachgebietsleiter Kindergarten von der Verrechnungsstelle in Stühlingen informierte über das neue Leitbild für alle Kindergärten der Seelsorgeeinheit und die bevorstehende Eröffnung einer Kleingruppe mit zwölf Kindern in der Außenstelle Behla.

Um weiteren Missverständnissen vorzubeugen, bezeichnete er definitiv den 31. August 2019 als letzten Öffnungstag der Kindergärten St. Maria in Hausen vor Wald und St. Silvester in Sumpfohren. Der Kindergarten St. Maria in Fürstenberg bleibt eigenständig, solange die Untergrenze von zwölf Kindern nicht unterschritten wird. Erst nach Unterschreitung der Untergrenze wird auch die Fürstenberger Einrichtung geschlossen.

Priester Augustus Izekwe präsentierte ein Projekt, das den Bau eines Trinkwasserbrunnens in seiner Heimat Nigeria vorsieht. Die Kosten zur Realisierung des Brunnens betragen für Bau, Behälter und sonstige Arbeiten 13 000 Euro. Der Pfarrgemeinderat beabsichtigt, das Brunnenprojekt über Spenden zu finanzieren. Nun erörtert ein Arbeitskreis diverse Möglichkeiten, um für das Brunnenprojekt in der Öffentlichkeit zu werben.

Pfarrgemeinderat Wilfried Föhrenbacher ist überzeugt von der Spendenbereitschaft in der Bevölkerung. Sein Kollege Gerhard Bombeiter sieht die Unterstützung des weltlichen Projektes in Afrika ebenfalls optimistisch. Er bezeichnete sie als eine Geste, die dort die Lebensqualität erhöht und den Menschen das Leben in ihrer Heimat erleichtert.

Klaus Käfer ist das erste Gemeindemitglied im Einzugsgebiet der Seelsorgeeinheit auf der Baar, das sich zum Priester berufen fühlt. Der gebürtige Hüfinger schlägt auf dem zweiten Bildungsweg mit einem Theologiestudium den Beruf des Priesters ein. Die Diakonweihe von Klaus Käfer findet am 25. Mai in Walldürn im Odenwald statt, Gemeindemitglieder sind jederzeit willkommen.

Kindergartenanmeldung

Vom 1. auf den 2. April veranstaltet das Gemeindeteam Mundelfingen in der Pfarrkirche St. Georg auf Grund des Erfolges der bisherigen Veranstaltungen erneut eine Anbetung „24 Stunden mit dem Herrn“.

Einrichtungsleiter Manuel Schneider von der Kindertagesstätte St. Verena in Hüfingen nimmt ab sofort Anmeldungen für die Kleingruppe I entgegen, die am 1. September in Behla eröffnet. Informationen unter 0771/62477 oder kita-huefingen@kath-aufderbaar.de.