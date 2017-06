Donaueschingen Seebären unterwegs: Albert Frey und Bernhard Hauser padeln wieder auf dem Rhein.

Im vergangenen Jahr hatten sie viel Regen: Dieses Jahr sieht es besser aus. Albert Frey und Bernhard Hauser setzen ihre Schlauchboot-Tour fort.

Eine Bootsfahrt die ist lustig, eine Bootsfahrt die ist schön: Getreu diesem Motto machten sich die beiden Zähringerstädter Albert Frey und Bernhard Hauser am Mittwoch auf den Weg nach Köln. Natürlich zunächst mit dem Zug, ehe es dann im Kanuschlauchboot auf den Rhein ging.

Nun wollen die beiden "Seebären" von Köln aus in Richtung holländischer Grenze paddeln. Auch auf der Donau waren die Beiden schon zu Gange, "Doch am Rhein ist halt alles eine Partymeile", freuen sich die Zwei schon auf die zahlreichen Einkehrmöglichkeiten. "Das Wichtigste dass wir nicht absaufen, aber abgesoffen heimkommen, soll nicht das Thema sein", lacht Albert Frey.

Gepaddelt wird, soweit man kommt, geschlafen wird im Boot. "Aber erst, wenn noch mal aufgepumpt wurde, sonst liegen wir am anderen Morgen auf den Steinen." Denn, das betagte Boot ist schon etwas in die Jahre gekommen, und lechzt dreimal am Tag nach frischer Luft. Schließlich sind sie seit 1999 auf verschiedenen Etappen der "Weltflüsse" unterwegs, zahlreiche Fahrten führten die Beiden auch schon auf der Donau entlang.

Verstaut ist alles wasserfest, die wichtigsten Utensilien sind für Bernhard Hauser seine Weizenbierflaschen und für Albert Frey der Burgunderwein. "Das Mineralwasser ist nur zum Zähne putzen gedacht", auf die Frage ob es noch andere Getränke an Bord gibt.

Auf den Rhein ging es bereits am Mittwochabend, paddeln wollen die Beiden in einer Woche bis Emmerich, was so rund 170 Rheinkilometern entspricht. "Aber wenn das nicht klappt, auch egal. Hauptsache wir landen irgendwo, wo es einen Bahnhof gibt", so die Bootsbrüder. Pünktlich am nächsten Freitag muss man um 11 Uhr in Köln den Zug besteigen. Die Tickets sind bereits gelöst, "Weil am Samstag nämlich ein großes Fest steigt", so Frey, bei der die Abenteurer sicherlich mit zahlreichen Anekdoten ihrer Flussfahrt für einiges an Kurzweil sorgen werden.