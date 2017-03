Bräunlingen Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Unterbränd dauert bis Anfang 2018

Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses in Unterbränd dauert bis Anfang 2018

Die Sanierung des Unterbränder Dorfgemeinschaftshauses kann erst im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Ein neuer Bürgermeister wird es dann einweihen.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eigentlich wollte Bürgermeister Jürgen Guse noch als amtierendes Stadtoberhaupt das frisch sanierte und umgebaute Unterbränder Dorfgemeinschaftshaus im Rahmen einer Feierstunde seiner Bestimmung übergeben. Doch daraus wird nichts, denn die endgültige Fertigstellung, die eigentlich zum Ende des Jahres 2017 terminiert war, wird nach jetziger Planung erst Ende Januar bis Anfang Februar nächsten Jahres erfolgen.

Deshalb wird dann der im September neu gewählte Bürgermeister diese Aufgabe übernehmen müssen. "Es ist schade, dass ich das sanierte Haus nicht mehr als Bürgermeister übergeben kann, doch es würde unnötige bauentwicklungstechnische Wunden geben, wenn die Sanierung nicht die notwendige Zeit erhält", meinte Guse zur Verlängerung der Sanierungszeit. Architekt Alexander Schmid begründete die Verzögerung mit der erst nach der Winterpause möglichen Verlegung der Bodenplatte, die nun ab 24. März erfolgen soll.

Vor der Gemeinderatssitzung waren für das rund 1,6 Millionen Euro teure Großbauprojekt rund 50 Prozent der Aufträge vergeben. Nachdem auch die Vergabe für Fensterbau, Blitzschutz, Wärmedämmung, Kaminbau und Abgasanlage am Donnerstagabend fix gemacht wurde, sind nunmehr rund 70 Prozent der Arbeiten vergeben, so Schmid. "Wir sind gebrannte Kinder", sagte Jürgen Guse, nachdem einige Fragen zur Beschallungsanlage gestellt wurden. "Die Erkenntnisse, die wir von der Stadthalle haben, fließen in Unterbränd mit ein", meinte Guse weiter. Die Innenverkleidungen werden gut ausgerichtet und auch die Vereine sind mit ihren individuellen Wünschen und Anregungen berücksichtigt worden. Die vorgelegten Vergaben wurden einstimmig vom Rat genehmigt.