Baar Sanierung der B 31 kommt in Fahrt

Sanierung der B 31 kommt in Fahrt

Die Erneuerung des Straßenbelags auf der B 31 zwischen Dögginger Tunnel und Hüfingen rollt an: Direkt nach Ostern wird mit den Arbeiten begonnen, die bis Mitte Juni andauern sollen.

Bald erobern die Baumaschinen die B 31, um den Startschuss für den Austausch des Straßenbelags auf beiden Fahrbahnen zu setzen. Am Dienstag, 18. April, geht es los. 1,4 Kilometer Asphalt werden jeweils in beiden Richtungen erneuert. Das Regierungspräsidium rechnet damit, dass die gesamte Sanierung bis Mitte Juni dauern wird.

Zuerst ist die Strecke in Richtung Osten an der Reihe. Direkt hinter dem Ausgang des Dögginger Tunnels werden in Fahrtrichtung Hüfingen die ersten Arbeiten auf beiden Spuren der Fahrbahn stattfinden, die währenddessen für drei bis vier Wochen gesperrt bleiben.

Die Verkehrsteilnehmer werden nach dem Tunnelausgang auf die Gegenfahrbahn umgeleitet. Der Anliegerverkehr nach Bräunlingen und Döggingen wird über die Kreisstraße 4962 nach Döggingen geführt.

Autofahrer müssen sich überdies darauf einstellen, dass der Dögginger Tunnel erneut gesperrt werden wird: Zunächst wird die Nordröhre des Tunnels in Fahrtrichtung Freiburg am Dienstag, 25. April, zwischen 21 und 24 Uhr geschlossen.

Wiewohl dort alle sicherheitsrelevanten Einrichtungen nach dem Fahrzeugbrand vom 5. März längst wieder in Betrieb gesetzt sind, müssen Sachverständige, Fachfirmen und die Versicherung abschließend den genauen Schadensumfang dokumentieren und die notwendigen Erneuerungsarbeiten festlegen. Der Verkehr in Richtung Freiburg wird während dieser drei Stunden umgeleitet.

Doch auch danach ist mit einer weiteren Sperrung des Tunnels zu rechnen. Diesmal jedoch in entgegengesetzter Fahrtrichtung: In etwa drei Wochen wird die südliche Röhre für rund eine Woche nicht befahrbar sein, hieß es aus dem Regierungspräsidium.

Die Belagsanierung wird danach auf der Fahrbahn gen Westen fortgeführt. Neben den Fahrbahnen werden auch die Auf- und Abfahrten der B 31 instand gesetzt. Dort gilt es ebenfalls, den Straßenbelag zu erneuern. Alle Arbeiten hängen von der Witterung ab. Deshalb könnte es – so die Verantwortlichen – zu Verzögerungen kommen.