Donaueschingen Riesen-Spaß für echte Dreckspatzen

Die Matschgaudi ist der absolute Bringer beim MSC Bräunlingen, der zudem Enduro-Sport für kleine und große Fahrer bietet.

Bräunlingen – Als Erfolg können die Verantwortlichen des MSC Bräunlingen ihren neuerlichen Umlauf auf dem Bregring bilanzieren. Neben tollem Endurosport auf dem schnellen Bregring-Oval für die Jugendfahrer am Samstag ging es am Sonntag für die Großen zum Klubrennen. Publikumsmagnet mit Spaßfaktor hoch zehn für Teilnehmer und Besucher war neuerlich die Matschgaudi am Samstagabend.

Ein Gewittersturm fegte über den Bregring, sodass am Samstagabend das letzte Jugendrennen abgebrochen werden musste. Doch glücklicherweise nur für wenige Minuten, sodass die Matschgaudi dann im Anschluss ihrem Namen mehr als gerecht wurde.

Es galt, eine wassergefüllte Matschgrube mit dem Auto zu durchfahren. Eigenbauten, Serien-Autos und ein Mopedfahrer – dieser allerdings vergelich – versuchten ihr Glück. Diese Veranstaltung sucht wohl ihresgleichen in der Region. Alleine, was die Streckendesigner des MSC Bräunlingen an diesen beiden Tagen auf die Beine stellen, ist außergewöhnlich. "Die Erde, die hier mit Dutzenden Laster-Ladungen, Bagger und schwerem Gerät bewegt wird, ist ein ehrenamtlicher und nebenberuflicher Aufwand ohne Ende", so Pressesprecher Mathias Reichmann: "Doch am Ende des Tages macht man es halt doch gern". In diesem Jahr lag das Augenmerk sehr auf den heimischen und den Clubfahrern des MSC. "In den letzten Jahren war die Strecke beim Bregring-Rodeo dem einen oder anderen Fahrer einfach etwas zu anspruchsvoll, in diesem Jahr konnte jeder ambitionierte Fahrer den Kurs gut bewältigen", so Vorsitzender Martin Schöndienst.

Wäre nach dem Gewittersturm nicht noch die Matschgaudi anberaumt gewesen, dann wäre sicherlich kaum mehr jemand an der Rennstrecke geblieben. Der ein oder andere versuchte, die Matschgrube auch ohne Fahrzeug zu bewältigen, natürlich sehr zum Spaß der Besucher. Im Anschluss ging es dann zur After-Race-Party ins Festzelt, und am Sonntag dröhnten dann schon wieder die Motoren der Enduro-Maschinen auf dem Bregring.