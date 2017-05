Bräunlingen Religiöse Kunst auf dem Bräunlinger Friedhof

Drei Betonglasstelen zieren nun den Platz der ehemaligen Kriegergedächtniskapelle. Die Buntglasfenster inspirierten den Künstler Uli Zandona.

Bräunlingen – Drei vom Bräunlinger Künstler Uli Zandona mit etlichen, auch religiös geprägten Inhalten konzipierte Betonglasstelen bringen auf dem Gelände der bisherigen Kriegergedächtniskapelle aussagkräftige religiöse Kunst auf den Kernstadtfriedhof. Die Stelen wurden im Rahmen einer öffentlichen Präsentation durch Bürgermeister Jürgen Guse und Stadtpfarrer Walter Eckert übergeben.

Jürgen Guse ging bei der öffentlichen Präsentation der neuen "Kunst auf dem Friedhof" kurz auf die Vorgeschichte und den Abriss der bisherigen Kriegergedächtniskapelle und den Bau der neuen Kriegergedenktafel bei der Stadtkirche ein. Sofort nach dem Abriss sei der Bräunlinger Künstler Uli Zandona mit der Idee an ihn herangetreten, die bunten Glasfenster für drei Betonglasstelen auf dem bisherigen Platz der Kapelle zu nutzen. In Zusammenarbeit mit Stadtpfarrer Walter Eckert wurde ein Konzept erstellt, das die künstlerische Philosophie von Uli Zandona berücksichtigt. Mit einem Zuschuss der Sparkasse Schwarzwald-Baar in Höhe von 6625 Euro, auch aus dem Gewinnsparen, wurde die Gesamtprojektsumme von rund 10 000 Euro unterstützt.

Schon als kleiner Junge habe er die bunten Fenster in der Kriegergedächtniskapelle bewundert und so reifte schnell die Idee, die Glassteine in drei Friedhofstelen zu verarbeiten, sagt Zandonda. Er erläuterte bei der Übergabe seine künstlerischen Intentionen für den Bau der Stelen, die die Dreifaltigkeit, das Kreuz, die zeitliche Vergänglichkeit und die Unendlichkeit sowie letztlich den Übergang in die Ewigkeit ausdrücken sollen. Eine Informationstafel soll den Betrachtern die künstlerische Vorstellungs- und Aussagekraft näher erläutern.

"Diese drei Friedhofstelen mit ihrer starken Aussagekraft passen sehr gut auf den Bräunlinger Friedhof", sagte Stadtpfarrer Walter Eckert, der den Friedhof als Ort der Trauer, der Pietät, der Erinnerung und des Gebetes bezeichnete. Mit den Gebetsworten "Gott, im Leben und im Tod sind wir in Deinen Händen, Du hast Deinen Sohn nicht im Tod gelassen und ihn zu neuem Leben auferweckt und Du hast in Deinem Sohn die Nacht des Todes und des Grabes erfahren", segnete Eckert die Betonglasstelen.

