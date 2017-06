Bräunlingen R(h)ein ins große Schlauchboot-Abenteuer!

Die Bräunlinger Bernhard Hauser und Albert Frey starten am Sonntag zur nächsten Tour: Von Köln aus geht es den Rhein hinunter.

Bräunlingen – Erneut auf ein ungewöhnliches Abenteuer einlassen wollen sich die beiden Bräunlinger "Bootsbrüder" Bernhard Hauser und Albert Frey, die ab Sonntag, 4. Juni, erneut in einem Schlauchboot den Rhein hinunter schippern wollen. Los geht es in Köln und dann "soweit wir kommen und Lust haben".

"Bisher haben wir den Rhein von Bittelbrunn über die Gauach/Wutach über Waldshut und Basel bis in den Bereich Köln in mehreren Etappen durchfahren und wollen nun in Richtung deutscher Grenze fahren", erklärt Albert Frey die neue Abenteuertour. Im Gegensatz zur Donau, die die beiden Abenteurer ebenfalls bereits in mehreren Urlaubsetappen durchfahren haben, ist am und auf dem Rhein viel mehr los. "Neben der Schifffahrt sind immer wieder Städte und Anlegestellen vorhanden, an denen wir auch an Land gehen können. An der Donau entlang kann es sein, das viele Kilometer kein Haus und kein Mensch zu sehen ist. Deshalb ist der Rhein lebhafter und für uns auch interessanter, jedoch muss man auch verstärkt aufpassen", so Frey weiter, der sich sehr die neue Bootstour mit Bernhard Hauser freut.

Den Rhein auf abenteuerliche Art mit einem Kanuschlauchboot bis zur Mündung hinunter schippern, das war für Bernhard Hauser und Albert Frey aus Bräunlingen eine starke Motivation, sich erneut auf ein großes Abenteuer einzulassen, das nun mit der voraussichtlich letzten Etappe seinen Rheinabschluss findet. Beide lieben das Ungewöhnliche, auf das der "Normalbürger", der in seinem Urlaub gerne am Strand liegt oder in die Berge fährt, kaum kommen würde.

"Der Weg ist unser Ziel", meinte Hauser. Er und Frey sind von ihrer Idee fasziniert, den Rhein mit dem Schlauchboot zu befahren. Die beiden wollen nun in Richtung Rheinmündung wie immer ohne Komfort und ohne richtiges Dach über dem Kopf starten. Abenteuerliche Aktionen – mit dem Schlauchboot über europäische Flüsse wie die Donau oder den Rhein sowie auch Wanderungen durch Alpentäler (Eisacktal/Südtirol) oder Baumfällen im Winter an der Rimsenhütte bei Hubertshofen – das sind für Bernhard Hauser und Albert Frey aus Bräunlingen gerne angenommene Herausforderungen, die beide immer wieder motivieren.

Abenteuer im TV

Die Abenteuertouren waren sogar den SWR 3-Redakteuren im Fernsehen einen Beitrag wert. Begonnen hatten die Abenteurertouren im Jahre 1993 mit den Wanderungen an den Bräunlinger Gemarkungsgrenzen entlang. (dm)