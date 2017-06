Bräunlingen Polizei sucht Autofahrer nach Unfall mit Radfahrer

Bereits am vergangenen Sonntag ist ein Rennradfahrer nach einer Kollision mit einem Auto im Bräunlinger Ortsteil Bruggen gestürzt und hat sich dabei erheblich verletzt.

Der 64-Jährige fuhr nach Polizeiangaben auf dem Radweg in Richtung Wolterdingen und wollte am Rande von Bruggen den Öschweg überqueren. Von rechts kam ein Auto und stieß mit dem Radfahrer zusammen. Der 64-Jährige verletzte sich insbesondere im Gesicht. Zu einer polizeilichen Unfallaufnahme und zu einem Personalienaustausch zwischen den Unfallbeteiligten kam es nicht. Der betroffene Radfahrer erstattete erst am Dienstag Anzeige. Das Polizeirevier Donaueschingen ermittelt jetzt wegen einer Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0771/837830 entgegen.