Bräunlingen Platzkonzert der Stadtkapelle: vier Stunden volles Musikprogramm

Stadtkapelle zieht beim Konzert alle RegisterSogar die Jodelkönigin ist davon begeistert

Es war ein umfangreiches, vielfältiges, schwungvolles, von hoher musikalischer Qualität geprägtes Programm, das die über 400 Besucher beim schon traditionellen Sommerplatzkonzert der Stadtkapelle auf dem Kelnhofplatz zu hören bekamen. Die Notenhüpfer mit ihren Blockflöten eröffneten das Abendprogramm, denen die Bläserkids mit einigen gut gespielten Melodien folgten. Dass die Jugendkapelle unter Tobias Heine schon sehr gut Blasmusik spielen kann, das zeigten sie mit "Shut up and Dance " und "Pirates oft the Caribean".

Und dann übernahm die Hauptkapelle unter der Leitung von Andreas Dangel das Zepter. Die Musiker in ihren blau-schwarzen Anzügen boten eine hervorragende breite Palette ihres musikalischen Könnens, das von modernen, klassischen und auch aktuellen Rhythmen reichte. Ein sehr guter Querschnitt über ihr aktuelles Programm mit vielen bekannten und ins Ohr gehenden Melodien. Darunter ein Medley von Udo Jürgen. Dabei "Siebzehn Jahr blondes Haar" und "Das ehrenwerte Haus".

Ansager und Musiker Heiko Zorn führte, auch mit humorvollen Einlagen, durch das Abendprogramm und begrüßte besonders eine "Jodelkönigin" aus der Schweiz im Publikum. "Mir gefällt es hier in Bräunlingen beim Platzkonzert sehr gut" sagte Eliane Weiss, Leiterin des Jodelclub "Silberbrunnen" in Ormalingen. Sie mache gerade eine Woche Urlaub in Hubertshofen und wollte die gute Musikstimmung in Bräunlingen kennenlernen.

Ein Gesangssolo bei "L.Italiano" sang Musiker Robert März und erhielt dafür viel Beifall. Etliche Märsche und Polken waren zu hören, an einem Abend, der die gewohnte gute Stimmung bei der Bräunlinger Stadtmusik schon früh aufkommen ließ. Alle der über 400 Besucher auf dem Kelnhofplatz waren mit dem tollen Musikabend sehr zufrieden und lobten die gute, auch heimelige Struktur des Platzkonzertes.

Kurz vor 22 Uhr schlossen die Musiker mit ihrer Zugabe dem "Badnerlied" einen super Blasmusikabend ab, der noch lange, auch wegen der mitreißenden Stimmung, in Erinnerung bleiben wird. Zufrieden zeigt sich der Vorsitzende Martin Hornung: "Wir sind mit dem Verlauf des Kelnhofplatzkonzertes sehr zufrieden, es gab sehr gute Musik zu hören, es war alles in Ordnung, es lief sehr gut, das Wetter und das interessierte Publikum machte gut mit, ein Musikabend auf dem Kelnhofplatz wie er sein sollte." Auch der Dirigent Andreas Dangel lobte seine Musiker nach dem fast vier Stunden dauernden Musikabend mit toller, heimeliger Stimmung.

Die Stadtkapelle

Derzeit hat die Stadtkapelle 66 Mitglieder in der Hauptmusik und über 100 Jugendliche und Kinder im Nachwuchsbereich. Seit einigen Jahren wird jeden Sommer zu einem Platzkonzert auf dem Kelnhofplatz eingeladen. Martin Hornung ist Vorsitzender. Dirigenten sind Andreas Dangel und für die Jugend Tobias Heine.