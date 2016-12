Bräunlingen Partykracher zu Weihnachten: Bregi House Band in Bestform

Beim Auftritt der Bregi House Band hält es das Publikum nicht auf den Plätzen.

Die Christmas Party der Bregi House Band gehört fest zum Abschluss der Weihnachtsfeiertage. Auch 2016 präsentierte sich die Band an ihrer Geburtsstätte, im Bregtäler, in Bestform.

Mit einem Programm zwischen Joe Cocker, Abba, Sade und Blues Brothers sorgten die Musiker über Stunden für ausgelassene Stimmung auf der Tanzfläche. In vier Sets aufgeteilt ließen die Musiker ihren Gäste kaum Zeit zum Durchatmen. In charakteristischer Weise brannten sie ein Feuerwerk an Coversongs ab, das keinen ruhig an seinem Platz hielt.

Als die Band zu fortgeschrittener Stunde mit "Smoke on the Water" zu einem der bekanntesten Klassiker der Rockgeschichte ansetze, war es das Wechselspiel zwischen Leadgitarrist Dieter Kraus und Bandurgestein Hilmar Lutz an der Orgel, das das Publikum in ihren Bann zogen.

Wie immer waren es Bernd Schaupp, Heike Baumeister und Ellen Willmann, deren Stimmen der Band ihren unvergleichlichen Touch gaben. Schlagzeuger Steffen Würth prägte mit seinem Partyrhythmus erneut den Auftritt. Legendär ist die Bläsergroup mit Manfred Müller, Elmar Dold, Patrick Martin und Franz Benz, die in ihrer Zusammensetzung die Ausdrucksstärke der Hits beflügelten. Norbert Kammerer und Thomas Baur bereicherten als ruhende Pole an den Gitarren den Gig.

"Einfach fantastisch", "der Partykracher schlechthin" und "immer einen Besuch wert" sind nur einige Lobeshymnen, welche die Bregi House Band während des Abends von ihren Zuhörern erhielt.