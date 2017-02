Bräunlingen Ortschaftsrat berät Baumfällung und neue Gebühren

Döggingens Ortschaftsräte haben die Entfernung von fünf Bäumen auf dem Friedhof beraten. Außerdem stimmen sie für höhere Gebühren für die Schutzhütte.

Nach der Umgestaltung der Fläche vor der Leichenhalle sowie der Herstellung der Friedbaumanlage im Jahr 2016 böten sich weitere Neuerungen geradezu an, so Interimsortsvorsteher Dieter Fehrenbacher zu den Baumfällungen auf dem Friedhof.

Der Vorschlag der Verwaltung sah deshalb die dringende Entfernung der drei Kugelspitzahornbäume entlang des Hauptweges vor. Nach Jahrzehnten gäben die ein unansehnliches Bild ab. In diesem Zusammenhang ständen auch die Birke und die große Tanne in Front der Leichenhalle zur Disposition.

Ortschaftsrat Harald Straub hätte die Bäume als Schattenspender bei Beerdigungen gerne belassen, während Gisela Kanitz – ebenso wie Rolf Schütz – diese im Sinne eines einheitlichen Gestaltungsplanes zugunsten einer Neupflanzung gefällt haben wollte. Dem Appell von Dieter Fehrenbacher – "Wir sollten nun mal einen mutigen Schritt machen" – folgte dann letztendlich eine Mehrheit, allerdings mit der Vorgabe, die Lücke mit einem Baum in stattlicher Größe schnell wieder zu schließen.

Nach dem Neubau der Schutzhütte am Wanderparkplatz Kupferbrunnen stand die Anpassung der Gebühren an den neuen Mehrwert an. Hierzu hatte die Verwaltung Vergleichswerte ähnlicher Freizeiteinrichtungen in der Region herangezogen. Einhellig stimmten die Räte nach kurzer Diskussion dem Vorschlag zu, künftig 40 Euro für Einheimische und 60 Euro Miete für Auswärtige zu erheben. Mit eingeschlossen sind dabei 20 Euro für die Nutzung der Dixi-Toilette, die obligatorisch mitgebucht werden muss. 20 Euro werden für den Hüttenwirt, der noch gesucht wird, fällig, außerdem werden die Stromgebühren in Rechnung gestellt. Als Kaution müssen bei der Buchung über die Ortsverwaltung 100 Euro hinterlegt werden.

Zur Verbesserung der Sicherheit auf dem Schulweg und den Wegen zum Bahnhof und zu Bushaltestellen sollte ein Schulwegplan ausgearbeitet werden. Man verspricht sich damit nicht nur mehr Sicherheit für die Kinder, sondern auch mehr Gewicht bei verkehrspolitischen Entscheidungsprozessen. Für die Ausarbeitung eines solchen Planes soll ein Arbeitskreis gebildet werden, bestehend aus zwei Ortschaftsräten, dem Ortsvorsteher und Cornelia Fürst von der Verwaltung sowie ein Vertreter des Elternbeirats.