Bräunlingen Ökopunkte können bares Geld bringen

Stadt sucht Ausgleichsflächen auch von privatVerpachtung und Pflege werden vergütet

Bräunlingen – Ökopunkte, um Wohnbau- oder Gewerbegebietsflächen ökologisch ausgleichen zu können, werden auch für die Stadt Bräunlingen immer vordringlicher, da unter anderem alleine das neue Wohnbaugebiet Bregenberg mit vielen Wohneinheiten rund eine Million Ökopunkte nach vollständiger Bebauung erforderlich macht.

„Das Ökokonto wird für eine Kommune immer wichtiger. Wir sind in Bräunlingen bestrebt keine Ökopunkte zu kaufen, sondern selber durch geeignete Maßnahmen viele Ökopunkte zu schaffen“, sagte Bürgermeister Jürgen Guse vor kurzem und regte an, dass auch Privatleute durch ihre Flächen das Bräunlinger Ökokonto entlasten könnten. Schon seit längerem befindet sich das Stadtbauamt im ständigen Suchlauf nach geeigneten Flächen zur Umsetzung von Ökokonto-Maßnahmen. Es wird zunehmend schwieriger, im Offenland Maßnahmen umzusetzen, ohne dabei in Konkurrenz zu landwirtschaftlich genutzten Flächen zu treten. „Unsere Landschaft ist eine Kulturlandschaft, die nur bedingt, etwa durch Streuobstwiesen, Raum zur Umsetzung ökokontofähiger Projekte lässt", so Alexander Misok vom Stadtbauamt.