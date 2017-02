Bräunlingen Noch mehr musikalischer Schwung im Seniorenzentrum

Günter Jekel und Berthold Dold spielen jetzt öfter auf

Bräunlingen – Das Seniorenzentrum in der Färbergasse 2 ist seit seiner Eröffnung im Jahre 1999 sehr stark in das Gemeindeleben der Kernstadt Bräunlingen integriert. Das zeigen unter anderem die zahlreichen, teils wöchentlichen kostenfreien Veranstaltungen und Angebote, die von der Gymnastik über gemütliche Nachmittage mit Musik bis zu Besuchen der närrischen Gruppen über Fasnet oder von Kindergartenkinder samt Liedersingen reichen. Einen wichtigen Anteil an dem Bestreben, in den Alltag im Seniorenheim etwas Abwechslung zu bringen, hat der Förderverein Seniorenzentrum, der mehrmals in der Woche die Caféteria im Untergeschoss betreibt. Er bietet auch neben dem VdK immer wieder Nachmittags- oder Sonntagsveranstaltungen an.

So kommen unter anderen die Scherenschleifer, Brunhilde Sulzmann, die Zittergruppe aus Hornberg, mehrere Akkordeonspieler, Ursula und Albert, Bruno und Albert sowie Bernhard, Kurt und Ludwig und auch Jörg aus Hüfingen zur Unterhaltung ins "Bräunlinger Kultcafé", wie vor allem die Seniorinnen sagen. Hinzu kommen Informationen über aktuelle Themen und auch die Landfrauen kommen jeden Monat mt Programm ins Kultcafé.

Dieses gerne angenommene und gut besuchte Angebot soll nun durch Musikunterhaltungsnachmittage von Günter Jekel und Berthold Dold erweitert werden. "Ich möchte die Besucher in der Caféteria des Seniorenzentrums auf verschiedene musikalische Reisen durch Deutschland und auch darüber hinaus mitnehmen", hob Günther Jekel hervor, der immer wieder, auch zusammen mit Musikfreunden und Kameraden, ein paar Stunden Unterhaltung anbieten will. "Ich möchte neben den Länderreisen auch Themenlieder mit dem Akkordeon vortragen", meint Jekel, der wie alle anderen Gruppen unentgeltlich musiziert. Die Musiknachmittage der verschiedenen Gruppen werden in der Regel im SÜDKURIER angekündigt.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Uli Mehnert, sieht in dem Angebot aller Gruppen, in der Caféteria etliche Unterhaltungsnachmittage anzubieten, eine willkommene Bereicherung des Angebotes das Jahr über: "Ich freue mich über jede Musikgruppe, die zur Unterhaltung der Senioren beiträgt", meint der Vorsitzende.

Das Seniorenzentrum

Das Seniorenzentrum Bräunlingen hat 30 Pflegebetten und zusätzlich betreutes Wohnen im Haus. Die Belegungsquote 2016 lag bei 96 Prozent, bei einem Altersdurchschnitt von über 86 Jahren. Leiterin ist Bianca Braunersreuter. (dm)