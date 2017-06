Bräunlingen Neues Tischtennis-Spitzenduo

Mit Marc Hepting und Sven Azevedo steht ein neues Vorsitzendenduo an der Spitze des Bräunlinger Tischtennisclubs (TTC). Im Rahmen der Generalversammlung in der Weinstube wählten die Mitglieder beide aktiven Spieler zu den Nachfolgern des Vorstandsteams Thomas Fischer/Wolfgang März, die nach zwölf Jahren gemeinsamen Vorsitz das Amt in jüngere Hände legten.

In kurzen Worten blickte Vorsitzender Marc Hepting auf die zurückliegende Vorstandstätigkeit von Fischer/März zurück, in denen das 50-jährige TTC-Vereinsbestehen 2008 ein Höhepunkt war. Unter starkem Applaus der Mitglieder überreichte Hepting ein Dankespräsent an beide. Nicht nur mit der sportlichen Bilanz der zurückliegenden Saison sei der Verein zufrieden, so der bisherige Schriftführer Marc Hepting, denn jeweils dritte Plätze der Damen und Herren in der Bezirksliga und die Meisterschaft der Schülermannschaft seien schöne Erfolge gewesen.

Auch im gesellschaftlichen Bereich wurde etwas bewegt. In der neuen Saison 2017/18 will der TTC wieder Bezirksveranstaltungen, darunter die Jugendendrangliste, übernehmen und auch wieder Tischtennisstadtmeisterschaften (voraussichtlich am 14. Januar 2018) anbieten. Drei Herrenmannschaften und ein Schülerteam werden für 2017/18 gemeldet.

Der Kassenstand ist in der zurückliegenden Saison stark geschrumpft, denn die Ausgaben überstiegen deutlich die Einnahmen. Für die Hallenmiete (2922 Euro) wurden die Mitgliedsbeiträge benötigt, der Rest kam aus den Rücklagen.

Seit 40 Jahren spielt der frühere Vorsitzende Bruno Friedrich beim TTC Tischtennis und erhielt dafür die goldene Spielerehrennadel des Verbandes. 30 Jahre ist Thomas Butkus (silberne Ehrennadel) und 20 Jahre Anton Feld (Bronze) mit dabei. Vereinsehrungen erhielten Marlies Joachimsthaler (35 Jahre) und Kuno Kürner (25 Jahre). "Bei Aktionen im Verein sollten alle zusammenhelfen, denn unser kleiner Verein benötigt alle helfenden Hände", sagte Marc Hepting, auch mit Blick auf das 60–jährige Vereinsjubiläum in 2018. Nach diesen auffordernden Worten beendet der neue Vorsitzende die TTC-Hauptversammlung.

Die Wahlen ergaben folgendes Ergfebnis: Erste Vorsitzende: Sven Azevedo und Marc Hepting; Kassiererin Anita Sauter; Schriftführer: Wolfgang März; Beiräte: Ursula Kienzler, Sascha Hartmann und Raphael Untersinger; Jugendwart: Thomas Fischer. Trainer sind Kuno Kürner und Sven Azevedo.