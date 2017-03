Bräunlingen Neues Jahresthema: Kulturförderverein stellt das Kulturgut Wasser in den Fokus

Der Kulturförderverein Bräunlingen legt 2017 seinen Schwerpunkt auf das Kulturgut Wasser. Damit soll an den Erfolg der vorigen beiden Ausstellungen angeknüpft werden.

1500 Besucher zog die Hobbykünstlerausstellung ins Kelnhof-Museum. Abseits der Sonderausstellungen sind es dort jährlich 2000 Besucher. Auch die erste Ausstellung des neuen Jahres, "Larven und Schemen der Baarstädte", erfreute sich großen Zuspruchs.

Hinter dem "Kulturgut Wasser" verbergen sich zwischen dem 4. Juni und 6. August eine Fülle an Exkursionen, Vorträgen, Führungen von der Gewinnung des Trinkwassers über antike und neue Aufbereitungsverfahren bis hin zur Funktion als Grundessenz in der Herstellung von Lebensmitteln.

Ergänzt wird das Jahresthema mit einer Sonderausstellung im Kelnhof-Museum. Stellvertretender Vorsitzender Dieter Pfaff präsentierte das neue Museumsprogramm. Das erinnert mit der Ausstellung "Rund um Dresden" zwischen Mai und Juli an den 50. Geburtstag der Städtepartnerschaft mit Bannewitz. Im Herbst schmücken Fotografien der Bräunlingerin Barbara Vongehr das Museum und ab November erinnern Objekte und Zeichnungen des Rottweilers Reinhold Ulmschneider an den "Eingang zur inneren Stadt".

In seinem Bericht erinnerte Vorsitzender Christof Reiner an die vom Verein initiierte Kanzelsanierung in der Remigiuskirche, die dreitägige Kulturerlebnisfahrt in die Pfalz oder die Aufpolierung der Stellwände, von Dach und Sockel im Museum. Überrascht war Reiner über die Zahl von 13 Mitgliederehrungen für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit. Diese sind auf den Oktober 1990 zurückzuführen, als der Verein sich dazu entschloss, erstmals seit 1679 alle Glocken im sanierten Glockenstuhl der Remigiuskirche wieder zum Erklingen zu bringen. 480 Arbeitsstunden und 50.500 Mark waren dafür notwendig.

Geehrt für 25 Jahre im Verein: Bernhard Hofacker, Günter Fürderer, Waltraud Gehringer, Hannelore Kapus, Otto Lorang, Hans Reisle, Engelbert Kropfreiter, Hannelore Wehringer, Alfred Wetzel, Susanne Huber-Wintermantel, Norbert Kammerer, Marianne Kammerer Hoch, Wolfgang Weick.