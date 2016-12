Bräunlingen Neobrass eröffnet den Konzertreigen 2017 in der Stadtkirche

Neujahr in der neu renovierten Stadtkirche Bräunlingen: Zu Gast ist das Blechbläserquintett Neobrass das gemeinsam mit Kantor Frank Rieger für unvergessliche musikalische Momente in sakralem Ambiente sorgt.

Die Musiker konzertieren seit Jahren miteinander in der Besetzung Fynn Müller, Rainer Benner an den Trompeten, Takako Yamanoi am Horn, Andreas Spiegelhalder an der Posaune und Markus Pfundstein an der Tuba. Rieger trägt an der Orgel zum Klangbild bei. Im Programm am 1. Januar ab 17 Uhr sind symphonische Werke von Traugott Fünfgeld, Charles Marie-Widor und Edward Elgar Pump zu hören. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.