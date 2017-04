Bräunlingen Naturfreundegruppen zu Gast in Bräunlingen

Naturfreundegruppen zu Gast in Bräunlingen

Bezirkswanderung mit Ralf Konze führt nach Hubertshofen

Die Ortsgruppen des Naturfreundebezirks Schwarzwald-Baar trafen sich zur Bezirkswanderung in Bräunlingen. Vorsitzender Ralf Konze vom Bräunlinger Ortsverein führte die Teilnehmer zum Waldmuseum am Triberg, zur Sommerhalde und durch das Waldgebiet Mörislachen nach Hubertshofen. Dazu bot er interessante Informationen zur Landschaft, Geschichte und Waldwirtschaft mit den noch immer sichtbaren Schäden des Sturms Lothar. Die Teilnehmer – im Bild vor dem Gasthaus "Adler" in Hubertshofen – zollten der Ortsgruppe Bräunlingen viel Lob und Anerkennung für einen erlebnisreichen Tag. Bild: Peter Reeb