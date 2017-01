Hendric Schneider hat als neuer Narrenvater sympbolisch das närrische Zepter von Vorgänger Denis Bayrakeri erhalten. Auch sonst sind die Dögginger Narren bereit für die Fasnet.

Die Dögginger Narren fiebern der Fasnet entgegen. So ist jedenfalls der gute Besuch der traditionellen Narrenversammlung zu deuten.

Schnell war man sich nach der Begrüßung durch Zunftmeister Martin Friedrich über den gewohnten Ablauf der närrischen Tage einig, neu ist dagegen in der bevorstehenden Saison Hendric Schneider als Narrenvater, dem sein Vorgänger Denis Bayrakeri zu Beginn symbolisch das närrische Zepter übergab. Ob dieser Narrenstab nun verlängert werden muss, so ein spaßiger Einwurf eines Gastes, nachdem das mit 2,02 Meter Körpergröße längste Mitglied der Zunft nun in die Kluft des Narrenvaters schlüpft, wurde nicht endgültig geklärt.

Klar ist dagegen das Motto des Umzugs, nachdem sich eine Mehrheit für "St. Pauli in Döggingen" entschieden hat. Einen Wechsel gab es auch in den Reihen des Elferrat, wo Jan Ketterer den amtsmüden Hans-Peter Blatter ablöste. Mit Hendric Schneider stellt sich ein Fasnachtsroutinier der neuen Aufgabe, gehört er doch schon einige Jahre dem Elferrat an und betreut auch die Homepage der Zunft. Er bat um "Futter" für das Narrenblatt, die Redaktion warte sehnlichst auf entsprechende Beiträge, die jeder Elferrat gerne entgegennehme.

Die Zunft beteiligt sich an drei Narrentreffen in Villingen am 28. und 29. Januar, in Unterkirnach am 4. und 5. Februar und Friedenweiler am 18. und 19. Februar. Der Fasnetfunken findet wieder an der Panoramatafel statt, wie in den Vorjahren wird kein Brennmaterial im Ort gesammelt, entsprechendes Holz hat der Elferrat bereits gehortet.