Bräunlingen Narren fahren mit dem Bus zum Zähringertreffen

Die Narrenzunft Eintracht aus Bräunlingen nimmt am Zähringer Narrentreffen in Villingen teil. Dieses findet an diesem Wochenende statt. Gemeinsam geht es per Bus zu der Veranstaltung.

Abfahrt ist am Samstag um 17 Uhr am Rathaus und am Sonntag um 11.15 Uhr am Rathaus. Nach der Rückkehr aus Villingen wird die Zunft einen gemeinsamen Einzug von der Metzgerei Rosenstiel durchs Stadttor in Richtung Innenstadt bis zum Zunfthaus machen. Der Einmarsch wird um etwa 18.30 Uhr am Sonntagabend in Bräunlingen sein. Nach dem Narrentreffen in Triberg eine Woche später, kann die Zunft übrigens keinen gemeinsamen Einmarsch machen, da die Narrenzunft in gestaffelten Bussen zurückfährt. Die Narrenzunft würde sich über viele Besucher an der Zähringerstraße nach der Rückkehr aus Villingen freuen, heißt es in einer Pressemitteilung.