Bräunlingen Musikverein freut sich aufs Waldfest

Döggingen (mi) Nach einer Woche handwerklichem Großeinsatz der Aktiven des Musikvereins Döggingen freut man sich auf den Start des traditionellen Waldfestes "Bei der Buche". Bar, Kaffeestube, Theke und Festbühne sind präpariert für den morgigen Auftakt, wenn DJ Jimmy ab 21 Uhr die 90er-Party eröffnet. Die Waldfestparty findet am Samstagabend mit Miss Müllers Mucke seine Fortsetzung. Der traditionellen Blasmusik ist der Sonntag vorbehalten, wenn ab 11.30 Uhr die Gastkapellen aus Kadelburg, Sallneck und Friedenweiler für Stimmung auf dem lauschigen Festplatz sorgen, ehe das Klingelbeitel-Echo den Tag musikalisch ausklingen lässt. Mit dem Kinder- und Rentnernachmittag sowie dem Handwerkervesper findet das Fest am Montagnachmittag seine Fortsetzung, ehe ab 18 Uhr "Die Lausbuaba" zum Festfinale aufspielen. Über all die Tage ist an der Theke, der Bar und in der Kaffeestube für das leibliche Wohl ebenso gesorgt wie an den Spielgeräten für die Unterhaltung der Kinder.